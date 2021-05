Rugby, Rainbow Cup 2021: Benetton, la formazione per il derby

Appuntamento domani sera alle 19 per la Benetton Treviso che scenderà in campo per il secondo turno della Rainbow Cup 2021 e sfiderà le Zebre di Parma nel derby italiano del torneo. Dopo la bella e netta vittoria casalinga contro i Glasgow Warriors all’esordio i biancoverdi sono alla ricerca di quelle conferme che aspettano da tempo e al primo successo stagionale contro le Zebre.

Per farlo Kieran Crowley ha scelto il XV titolare che scenderà in campo domani allo stadio Lanfranchi, con diretta streaming su DAZN. Un solo cambio rispetto alla formazione vincente due settimane fa, con Edoardo Padovani all’ala.

Per il resto il triangolo allargato costituito da Jayden Hayward come estremo, mentre le ali saranno Monty Ioane a sinistra e a destra l’ex Edoardo Padovani. Al centro Marco Zanon e per Ignacio Brex. In mediana Paolo Garbisi all’apertura e Dewaldt Duvenage a mediano.

La mischia biancoverde vede in prima linea i piloni Thomas Gallo e Filippo Alongi, con tallonatore Corniel Els. In seconda linea Niccolò Cannone e Federico Ruzza. La mischia si chiude con la terza linea formata dai flanker Riccardo Favretto e Michele Lamaro. Numero 8 sarà Toa Halafihi.

In panchina, invece, Crowley avrà a disposizione Gianmarco Lucchesi, Ivan Nemer, Marco Riccioni, Irné Herbst, Sebastian Negri, Manuel Zuliani, Callum Braley e Ratuva Tavuyara.

Foto: Ettore Griffoni/LPS