Rugby, Champions Cup 2021: Tolosa è campione d’Europa! Battuto La Rochelle

Soffre Tolosa, nonostante giochi per 50 minuti in superiorità numerica, e serve una fiammata di Mallía all’ora di gioco per piegare la resistenza di un ottimo La Rochelle e a lanciare i rossoneri verso il titolo continentale.

Primi minuti di marca Tolosa nella finalissima di Champions Cup e dopo 5’ è Romain Ntamack ad andare sulla piazzola e vantaggio per i rossoneri. Reagisce La Rochelle e un’infrazione due minuti dopo manda West sulla piazzola e pareggio. Ancora un fallo all’11’ e questa volta torna Ntamack sulla piazzola e 6-3 per Tolosa. La prima parte del match continua sulla linea dell’equilibrio e delle infrazioni e al 15’ è La Rochelle, che però trova il palo e nulla di fatto, anche se ci sarà mischia sui 5 metri per i gialli. Nulla di fatto, però.

Insiste La Rochelle e al 26’ ancora un fallo e West torna per la terza volta sulla piazzola e questa volta non sbaglia e 6-6. Al 28’ un duro intervento subito da Medard, si chiama il TMO e arriva il cartellino rosso diretto per Botia e La Rochelle che resta in inferiorità per il resto del match. Nonostante l’inferiorità è, però, la squadra in giallo a spingere in attacco e al 32’ arriva anche un giallo, questa volta a Elstadt, ed equilibrio per 10 minuti mentre West porta in vantaggio La Rochelle. Tanti, troppi falli e al 38’ è nuovamente Ntamack a trovare i pali e nuovo pareggio. A tempo scaduto ancora un’infrazione e West manda le squadre al riposo sul 12-9.

Ripresa che non cambia il trend, con il match che viene dettato dai falli e al 43’ è nuovamente West ad aver l’occasione per allungare ma manca i pali. Ma subito dopo, finalmente, una fiammata. Palla presa dal Tolosa con La Rochelle che si fa trovare sbilanciata, calcio al largo per Kolbe che aspetta un rimbalzo, raccoglie l’ovale, si invola, ma viene placcato e portato fuori dal campo prima di schiacciare e nulla di fatto. Fallo di La Rochelle e Ntamack va sulla piazzola e pareggio al 47’. Reagisce la squadra in giallo, ma dopo un furioso attacco arriva l’in avanti proprio quando sta per schiacciare in meta e nulla di fatto.

Spinge ora Tolosa, che vuole sfruttare la superiorità numerica almeno nell’ultima fase del match. Rossoneri che arrivano sulla linea di meta, pick&go, rossoneri che schiacciano, ma le immagini non sono chiare e niente meta. Si torna al vantaggio precedente e Tolosa che va in touche. Ma, ancora una volta, Kolbe viene portato fuori e nulla di fatto. Match che spezza l’equilibrio al 60’. Ottima fiammata del Tolosa, che finalmente trova quegli spazi che aveva faticato a trovare in un’ora di gioco, pallone al largo, poi passaggio verso l’interno a Mallía che va a schiacciare e rossoneri che possono allungare sul 19-12. Ora Tolosa ha preso il controllo del match, con La Rochelle che sta pagando i troppi minuti in inferiorità. Così al 70’ va sulla piazzola Ntamack per trovare i punti per andare oltre il break e l’apertura sfiora il palo ma trova il 22-12. Ma non è finita la partita, perché al 74’ è La Rochelle a reagire e a riuscire ad andare in meta con Kerr Barlow e punteggio che va sul 22-17. Ma non basta e Tolosa difende fino all’ultimo e vince la coppa.

Foto: Laurent Lairys / DPPI/LPS