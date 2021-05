Roland Garros 2021, primo turno qualificazioni femminili (25 maggio): avanza Cocciaretto, eliminata Gatto-Monticone

Così come per gli uomini, oggi, martedì 25 maggio, si completa a Parigi anche per le donne il primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2021 di tennis, secondo torneo stagionale dello Slam: destino opposto per le due azzurre impegnate, con Elisabetta Cocciaretto che passa al secondo turno, mentre esce Giulia Gatto-Monticone.

Elisabetta Cocciaretto, accreditata della testa di serie numero 9 del tabellone cadetto, supera l’ucraina Daria Snigur per 6-3 2-6 6-1 in un’ora e 52 minuti ed al secondo turno sfiderà la statunitense Francesca Di Lorenzo. Per l’azzurra oggi 5 palle break sfruttate su 10, mentre l’ucraina ne converte solo 3 delle 9 avute.

Nel primo set è decisivo il break a zero ottenuto nel sesto game dall’azzurra, che poi chiude 6-3. La seconda partita sorride all’ucraina, che scappa sul 3-0, poi Cocciaretto rientra fino al 2-3, ma Snigur vince 6-2. Nella frazione decisiva non c’è storia, con l’azzurra che dallo 0-1 inanella sei giochi e vince 6-1.

Sconfitta abbastanza netta, invece, per Giulia Gatto-Monticone, battuta dalla nipponica Kurumi Nara. La giapponese si impone per 6-4 6-2 in un’ora e diciassette minuti. Entrambe le giocatrici concedono 11 palle break, ma l’asiatica ne concretizza 7, mentre l’azzurra soltanto 4.

Nella prima partita la nipponica scappa subito sul 4-0, portandosi poi sul 5-1. L’azzurra risale fino al 4-5, ma poi perde nuovamente il servizio e la giapponese vince 6-4. Canovaccio simile nella seconda frazione, con la nipponica che sale sul 5-0, l’azzurra accorcia fino al 2-5, ma la giapponese infine chiude sul 6-2.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events