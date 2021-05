Roland Garros 2021, Matteo Berrettini vuole regalarsi Federer agli ottavi. Il tabellone

Matteo Berrettini si presenta a Parigi con la voglia di fare un bel percorso e di mettere in mostra la propria forza, pur su una superficie che non esalterà le sue caratteristiche da attaccante.

Il romano (testa di serie n.9) affronterà nel 1° turno un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Successivamente vi potrebbe essere uno tra l’argentino Federico Coria e lo spagnolo Feliciano Lopez. Ostacoli non insormontabili per un Berrettini in condizione. Indubbiamente, l’azzurro potrebbe essere messo a dura prova dal possibile sfidante del terzo turno, ovvero il n.20 del seeding Felix Auger-Aliassime, anche se il canadese non ha di certo brillato nelle ultime apparizioni. Per questo potrebbe anche accadere che l’avversario sarà il sudafricano Kevin Anderson. In entrambi i casi, l’azzurro è in vantaggio nel computo dei precedenti (1-0).

Agli ottavi vi potrebbe essere un incrocio dal sapor romantico, ovvero contro lo svizzero Roger Federer (n.8 del tabellone). L’elvetico, tornato a giocare sul rosso a Ginevra, è sembrato piuttosto lontano dalla propria miglior condizione, pertanto sarà da verificare se riuscirà a raggiungere il quarto turno. Qualora ciò si verificasse, Matteo avrebbe tante motivazioni per battere il rossocrociato, ricordando le vittorie di Roger a Wimbledon e alle ATP Finals del 2019.

Successivamente il percorso potrebbe farsi assai impervio perché nei quarti il nome dell’avversario è quello del n.1 del mondo Novak Djokovic, a seguire in semifinale c’è quello di Rafael Nadal e poi in Finale quello del n.5 del mondo Stefanos Tsitsipas. In sostanza, non ci si annoierà di certo e l’azzurro ha con questi giocatori un saldo negativo nello storico.

POSSIBILE TABELLONE MATTEO BERRETTINI AL ROLAND GARROS 2021

Primo turno – Matteo Berrettini (9) vs qualificato

Secondo turno – Matteo Berrettini (9) vs Federico Coria o Feliciano Lopez

Terzo turno – Matteo Berrettini (9) vs Felix Auger-Aliassime (20) o Kevin Anderson

Ottavi di finale – Roger Federer (8)

Quarti di finale – Novak Djokovic (1)

Semifinale – Rafael Nadal (3)

Finale – Stefanos Tsistipas (5)

Foto: LaPresse