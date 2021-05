Amaro ko per Lorenzo Sonego (n.28 del mondo) nel primo turno del Roland Garros 2021. Il piemontese delude le attese e si arrende in tre set al sudafricano Lloyd Harris (n.54 del ranking) sullo score di 7-5 6-4 6-4 in 2 ore e 19 minuti di partita. Una sconfitta chiara nella quale soprattutto la forza del dritto del sudafricano ha saputo piegare le difese di un Sonego sottotono e poco efficace nello scambio da fondo. Sarà dunque Harris a continuare l’avventura a Parigi e ad affrontare il britannico Cameron Norrie nel secondo turno.

PRIMO SET – Dopo una fase di studio, Harris inizia ad accelerare, sfruttando una scarsa profondità nei colpi da fondo dell’azzurro. E’ così che si tramuta in realtà il break del quinto game. Il torinese non ci sta e, mettendo pressione sul rovescio del rivale, conquista l’immediato contro-break. Si gioca punto a punto e nel dodicesimo game arriva il break che decide la frazione: abile il sudafricano a comandare sempre con i suoi colpi lo scambio e a far fare il tergicristallo all’italiano. Il 7-5, dunque, pone fine al primo parziale.

SECONDO SET – Sonego in apertura annulla una palla break e nel quarto game non sfrutta due chance anche perché Harris si aggrappa letteralmente al servizio. Il break, purtroppo, porta la firma del sudafricano nel settimo gioco, favorito anche da qualche gratuito di Lorenzo. Uno strappo decisivo per le sorti della frazione vinta dal n.54 del ranking per 6-4.

TERZO SET – Il canovaccio del match non muta il proprio corso e nel quinto game il tennista del Bel Paese deve subire un altro break, aggredito letteralmente da un Harris molto centrato. La frazione si sviluppa sui binari più favorevoli al sudafricano che non capitalizza ben quattro match-point in risposta nel nono game, ma concretizza con il fondamentale del servizio chiudendo il decimo gioco a zero, facendo calare il sipario sul 6-4.

STATISTICHE – Alla fine della fiera Harris ha totalizzato 6 ace contro i 5 di Sonego, raccogliendo il 75% dei quindici con la prima in battuta e il 69% con la seconda. Più basse le percentuali di efficienza del nostro portacolori: 66% dei punti vinti con la prima e il 58% con la seconda. Nel rapporto poi vincenti/errori non forzati, il n.54 del ranking ha avuto un bilancio in attivo di 40/30 contro il 31/27 di Lorenzo. Appare chiaro che la maggior qualità tennistica del sudafricano abbia fatto la differenza.

Foto: LaPresse