Il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2021 resterà sicuramente nella storia, visto che per la prima volta i Big Three si trovano tutti dalla stessa parte. Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer potrebbero incrociare il loro cammino prima dell’ultimo atto, con uno tra il serbo e lo spagnolo che sicuramente non difenderà la finale della scorsa edizione.

Djokovic, in particolare, aprirà il suo torneo con l’americano Tennys Sandgren. Un avversario che in passato ha regalato anche qualche colpo a sorpresa, ma che sulla terra rossa non sembra essere un pericolo per il serbo. Successivamente al secondo turno il numero uno del mondo andrebbe ad incrociare il vincente del match tra il francese Lucas Pouille e l’uruguaiano Pablo Cuevas.

Tra terzo turno e quarti di finale Djokovic potrebbe anche trovarsi di fronte tre italiani. Si partirebbe con Salvatore Caruso, poi Lorenzo Musetti agli ottavi ed infine Matteo Berrettini per un posto in semifinale. L’incrocio più probabile pare essere quello con il romano, sorteggiato nella stessa parte di tabellone di Federer, ma con lo svizzero che attualmente non sembra essere pronto per arrivare fino ai quarti.

Caruso e Musetti dovrebbero certamente fare il meglio possibile, visto che gli avversari non mancano, partendo dal francese Ugo Humbert (è lui il più probabile avversario di Djokovic al terzo turno) o il belga David Goffin (possibile ottavo), testa di serie numero tredici. Attenzione anche ad una clamorosa rivincita con Marco Cecchinato sempre negli ottavi, con il siciliano reduce dalla finale di Parma e che arriva in buona forma a Parigi.

Ovviamente Djokovic ha nel mirino soprattutto una partita ed è la semifinale contro Rafael Nadal. Un match che il serbo attende certamente, anche per vendicare la clamorosa sconfitta patita nella finale dello scorso, quando lo spagnolo inflisse anche un perentorio 6-0 nel primo set. In caso di impresa contro il maiorchino (già riuscita una sola volta in passato a Parigi) si aprirebbe le porte della finale, probabilmente contro uno tra Tsitsipas, Thiem o Ruud, ma quel punto fatto fuori il Re…….

