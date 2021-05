Roland Garros 2021, il tabellone di Lorenzo Sonego. Possibile incrocio al terzo turno con Nadal

Non sarà un percorso semplice per Lorenzo Sonego a Parigi. Il tennista piemontese, testa di serie n.26 dello Slam francese, è stato tra i protagonisti di questo 2021 di grande rilievo per il tennis maschile italiano, ricordando il successo nell’ATP di Cagliari e soprattutto le semifinali raggiunte al Foro Italico di Roma, battendo giocatori del calibro di Dominic Thiem e di Andrey Rublev.

Sul red carpet transalpino Sonego farà il suo esordio contro il sudafricano Lloyd Harris e non sarà un match facile per i miglioramenti di quest’ultimo sulla terra e le sue qualità con il servizio e il dritto. Qualora il torinese riuscisse a continuare la sua avventura, è ragionevole pensare che sulla sua strada possa esserci il britannico Cameron Norrie. Un avversario molto scomodo, tenuto conto dell’ottima stagione fin qui disputata: quarti di finale a Barcellona e le finali a Estoril e a Lione.

Nel terzo turno, poi, l’incrocio degli incroci con il 13 volte vincitore di questo Major Rafael Nadal. Un match “impossibile” per Lorenzo che per avere la meglio dovrebbe davvero sfoderare un tennis mai visto al cospetto di chi, allo stato attuale delle cose, ha il 98% dei successi in questo torneo, nel rapporto match vinti/disputati.

A seguire il percorso potrebbe prevedere il derby con Jannik Sinner, un confronto con Rublev o l’altro russo Aslan Karatsev, la sfida contro il n.1 del mondo Novak Djokovic e in Finale la partita contro la testa di serie n.5 del torneo Stefanos Tsitsipas per fare un nome su tutti.

TABELLONE LORENZO SONEGO AL ROLAND GARROS 2021

Primo turno – Lorenzo Sonego (26) vs Lloyd Harris

Secondo turno – Lorenzo Sonego (26) vs Cameron Norrie o qualificato

Terzo turno – Lorenzo Sonego (26) vs Rafael Nadal (3)

Ottavi di finale – Lorenzo Sonego (26) vs Jannik Sinner (18)

Quarti di finale – Lorenzo Sonego (26) vs Andrey Rublev (7) o Aslan Karatsev (24)

Semifinale – Lorenzo Sonego (26) vs Novak Djokovic (1)

Finale – Lorenzo Sonego (26) vs Stefanos Tsitsipas (5)

Foto: LaPresse