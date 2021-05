Roland Garros 2021, favoriti e griglia di partenza. Rafael Nadal sopra tutti, Djokovic e Tsitsipas in seconda fila

Finalmente il Roland Garros. La stagione sulla terra battuta è al suo culmine con la centoventesima edizione del trofeo parigino, seconda prova Slam del 2021. A quarantotto ore dalla partenza ufficiale del torneo, possiamo cominciare a tracciare una linea; è il momento di stilare la lista di coloro che possono puntare ad alzare la Coppa dei Moschettieri il prossimo 13 giugno.

Un compito effettivamente facile, quando si parla di rosso. Il nome obbligatorio da accostare allo Slam parigino è sempre e solo quello di Rafa Nadal. Quando si parla di Roland Garros, il mancino di Manacor va ovviamente in cima alla lista; a supportare la sua candidatura ci sono i successi di Barcellona e soprattutto Roma, in cui per larghi tratti è sembrato vicino alla sua forma migliore, soprattutto nelle finali con Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic. Certo, ci sono le avventure di Montecarlo e Madrid a testimoniare che al giorno d’oggi la giornata storta può capitargli in maniera più frequente rispetto ai giorni migliori, come è successo anche con Denis Shapovalov in Italia con cui si è salvato per il rotto della cuffia, ma quando si tratta di Parigi Rafa solitamente si trasforma in un essere divino. Gli servirà la miglior forma per affrontare il potenziale tabellone che gli si prospetta: Lorenzo Sonego al terzo turno, Jannik Sinner agli ottavi, Andrey Rublev ai quarti e… l’altro favorito in semifinale.

Che prende il nome e cognome di Novak Djokovic, uno dei tre uomini capace di sconfiggerlo in terra francese. Il numero 1 al mondo è ancora a secco di tornei dal suo ritorno in campo dopo lo strappo addominale subito all’Australian Open, ma la sua forma appare in crescita con la finale di Roma e le buone prove a Belgrado. L’unico rammarico è che sarà impossibile rivedere la rivincita della sfida nella Città Eterna in finale a Parigi: inseriti nella stessa parte di tabellone, se Novak vorrà puntare al suo secondo Roland Garros dovrà affrontare Nadal prima della finale.

Chi invece si trova dall’altra parte del tabellone e potrebbe avere una seria possibilità di arrivare fino in fondo sono gli altri vincitori dei Masters1000 su terra del 2021, Stefanos Tsitsipas ed Alexander Zverev. Il greco ed il tedesco sono i favoriti per giocarsi un posto per la finale di Parigi, grazie anche ai risultati conseguiti nelle scorse settimane che hanno regalato loro più consapevolezza per il presente e per il futuro. Dominic Thiem permettendo, anche se l’impressione è che l’austriaco sia ancora leggermente indietro di condizione. Da questa parte del tabellone potrebbe farsi spazio anche una sorpresa: attenzione a Casper Ruud da questo punto di vista.

Foto: LaPresse