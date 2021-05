Quante posizioni guadagna Jannik Sinner se va agli ottavi a Madrid: proiezioni ranking ATP. Top15 vicina

Jannik Sinner si sta preparando per affrontare Alexei Popyrin al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Dopo aver battuto l’argentino Guido Pella, il tennista italiano se la dovrà vedere con l’insidioso l’australiano, ieri capace di regolare il tosto tedesco Struff. Si tratta di un confronto importante per l’altoatesino, che partirà con tutti i favori del pronostico, ma che non dovrà sottovalutare un rivale comunque arcigno e capace di creare diversi grattacapi a chi si trova dall’altra parte della rete.

Il 19enne ha nel mirino gli ottavi di finale sulla terra rossa della capitale spagnola, dove potrebbe incrociare il padrone di casa Rafael Nadal, atteso oggi dal match col giovane connazionale Carlos Alcaraz. Si potrebbe dunque ripetere il quarto di finale degli ultimi Roland Garros, quando trionfò il mancino di Manicor dopo tre combattuti set.

Jannik Sinner si è presentato in terra iberica da numero 18 al mondo, ma ora si è già issato al 17mo posto virtuale del ranking ATP con 2545 punti, scavalcando il polacco Hubert Hurkacz, visto che l’uomo che lo sconfisse nella Finale del Masters 1000 di Miami è stato eliminato all’esordio in questo torneo.

Quante posizioni può guadagnare Jannik Sinner qualificandosi agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid? L’azzurro salirebbe a quota 2590 punti, dunque diventerebbe virtualmente il numero 16 della graduatoria, scavalcando il bulgaro Grigor Dimitrov (già eliminato dalla competizione in corso).

Si tratta chiaramente di posizioni virtuali, perché dipenderà poi da quanta strada farà Jannik Sinner e da come si comporteranno i rivali che lo inseguono in classifica (i più vicini sono il norvegese Casper Ruud con 2350 punti, l’australiano Alex de Minaur con 2315, il cileno Cristian Garin con 2215 e il britannico Daniel Evans con 2140). Se Jannik Sinner si qualificasse ai quarti di finale sarebbe sempre numero 16 virtuale (ma mettendosi più al sicuro da possibili sorpassi), mentre l’approdo in semifinale gli permetterebbe di diventare numero 13.

Foto: Lapresse