Pliskova-Swiatek oggi, Finale Wta Roma: orario, tv, programma, streaming

Quest’oggi, 16 maggio, si conclude la settimana di grande tennis in Italia. Il Foro Italico ospiterà le finali dei tornei di Roma: in ambito femminile la vincitrice dell’edizione 2019 Karolina Pliskova sfiderà la polacca Iga Swiatek, definitivamente in rampa di lancio dopo il successo al Roland Garros dello scorso settembre e alla ricerca del suo primo titolo 1000.

La Swiatek, che con questo risultato è ora vicinissima alla top 10 (in questo momento è virtualmente numero 12 al mondo, a 40 punti da Garbine Muguruza), ha dato seguito alla vittoria di Parigi del 2020. Durante questi primi cinque mesi dell’anno si era sempre dimostrata come una possibile minaccia per tutte, riempendo la sua bacheca con il secondo titolo ad Adelaide, ma in ogni occasione in cui si è scontrata con un’atleta d’elite non è riuscita ad imporsi.

Domani avrà l’ennesima occasione contro una tennista oramai molto affezionata a Roma: vincitrice due anni fa con la testa di serie numero 4 a lei affidata, all’ultimo atto lo scorso anno, quando si dovette ritirare sotto 6-0 2-1 per un problema alla coscia. La ceca scese in campo visibilmente fasciata e abbandonò il match solo perché messa alle strette dal dolore; l’obiettivo sarà cancellare il pomeriggio del 2020 per soppiantarlo con il match di quest’oggi.

La partita inizierà alle 14.30 sul Foro Italico, aprendo la giornata di finali degli Internazionali di Roma. Diretta su Sky Sport 1, canale 201 di Sky, e streaming su Now TV o sull’app Sky Go.

