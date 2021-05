Playoff NBA 2021: i risultati della notte (30 maggio). Milwaukee chiude la serie con Miami, vincono Portland, Utah e Philadelphia

Nella notte appena trascorsa si sono disputate quattro partite valevoli per il primo turno dei playoff NBA 2021. Successi per Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers e Utah Jazz: andiamo a riepilogare quanto accaduto oltreoceano.

Obiettivo centrato per i Milwaukee Bucks, che passano nuovamente sul campo di Miami e chiudono la serie sul 4-0, accedendo così in nonchalance alle semifinali della Eastern Conference. All’American Airlines Arena finisce 103-120: un match che gli ospiti hanno dominato nel secondo tempo, ribaltando lo svantaggio di sette lunghezze all’intervallo. Il top scorer è Brook Lopez (25 punti), mentre Giannis Antetokounmpo firma una tripla doppia da 20 punti, 12 rimbalzi e 15 assist; al team della Florida non bastano i 22 punti di Bryn Forbes.

Vittoria netta anche per i Portland Trail Blazers che stendono i Denver Nuggets per 115-95 e pareggiano la serie, che è ora sul 2-2. I padroni di casa costruiscono il vantaggio già nel primo quarto, per poi allungare prepotentemente nel terzo periodo e chiudere i conti con diversi minuti di anticipo. Il miglior realizzatore della serata è Norman Powell (29 punti), ben affiancato da C.J. McCollum (19 punti); solo 16 punti e 9 rimbalzi per Nikola Jokic.

I Philadelphia 76ers espugnano con facilità Washington e si portano sul 3-0 nella serie: alla Capital One Arena finisce 103-132. La testa di serie n.1 della Eastern Conference domina il match vincendo tutti i periodi di gioco ed è ora a un solo passo dalle semifinali. A trascinare i suoi è il solito Joel Embiid, top scorer con 36 punti, mentre ai Wizards non bastano la tripla doppia di Russell Westbrook (26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) e i 25 punti di Bradley Beal.

Infine, successo corsaro per gli Utah Jazz che sbancano Memphis con il punteggio di 111-121 e si portano sul 2-1 nella serie riprendendosi così il fattore campo. Partita ben indirizzata dagli ospiti già dal primo quarto, chiuso sul +12, e vinta però nel finale, dopo che i Grizzlies avevano operato il sorpasso nel corso dell’ultimo periodo. Da sottolineare i 29 punti di Donovan Mitchell e i 27 punti di Mike Conley, mentre il top scorer dei padroni di casa è Ja Morant (28 punti).

RISULTATI

Miami-Milwaukee 103-120 (0-4 nella serie)

Portland-Denver 115-95 (2-2 nella serie)

Washington-Philadelphia 103-132 (0-3 nella serie)

Memphis-Utah 111-121(1-2 nella serie)

