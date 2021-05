Playoff NBA 2021: i risultati della notte (29 maggio). Boston e Clippers riaprono i giochi, Atlanta sul 2-1 con New York

Nella notte appena trascorsa si sono disputate tre partite valevoli per il primo turno dei playoff NBA 2021. Successi per Boston Celtics, Atlanta Hawks e Los Angeles Clippers: andiamo a riepilogare quanto accaduto oltreoceano.

Gli Atlanta Hawks battono i New York Knicks con il punteggio di 105-94 e volano sul 2-1 nella serie, celebrando nel miglior modo possibile il ritorno di più di 15mila tifosi alla State Farm Arena. Decisivo il secondo periodo di gioco, nel quale la franchigia della Georgia piazza un break di 29-13 e si assicura quel vantaggio che è poi abile ad amministrare fino in fondo. A trascinare i padroni di casa è il solito Trae Young, che chiude con 21 punti e 14 assist, leader di un team che porta sette giocatori in doppia cifra, tra cui anche il nostro Danilo Gallinari (12 punti con 4/4 dall’arco, più 4 rimbalzi e un assist). Dall’altra parte il migliore in campo è chiaramente Derrick Rose, autore di 30 punti.

Impresa dei Boston Celtics che superano i Brooklyn Nets in gara-3 e riaprono la serie: al TD Garden finisce 125-119. I biancoverdi costruiscono il loro vantaggio tra secondo e terzo periodo, arrivando a toccare le 17 lunghezze di margine e riuscendo poi a contenere il ritorno di Brooklyn nell’ultimo quarto. Nessun dubbio sull’MVP della partita: è Jayson Tatum, che sforna una prestazione da All-Star realizzando 50 punti e trascinando i suoi alla vittoria. Bene anche Marcus Smart (23 punti e tanta sostanza anche in difesa), mentre ai Nets non bastano un James Harden da 41 punti e 10 assist e un Kevin Durant da 39 punti.

Serie riaperta anche tra Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers, con questi ultimi che in gara-3 espugnano l’American Airlines Center per 108-118 ed evitano un 3-0 che sarebbe stato pesantissimo. Dopo una partenza totalmente favorevole ai texani (addirittura a +19 nel corso del primo quarto), i californiani recuperano e nel secondo tempo si prendono il comando del match arrivando fino in fondo. Bene il duo Kawhi Leonard & Paul George, con il primo che realizza 36 punti e il secondo che si ferma a quota 29; ai biancoblu non basta un super Luka Doncic da 44 punti, 9 rimbalzi e 9 assist.

RISULTATI

Atlanta Hawks-New York Knicks 105-94

Boston Celtics-Brooklyn Nets 125-119

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 108-118

Foto: LaPresse