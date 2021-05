Pallanuoto, Coppa Italia 2021: Pro Recco troppo superiore, è finale. Telimar sconfitto 12-5

Sono i grandi favoriti e pluridetentori del titolo, non potevano sbagliare in semifinale: la Pro Recco è troppo superiore e non sbaglia, Telimar Palermo sconfitto in casa per 12-5 e agguantato per la quindicesima volta consecutiva l’accesso all’ultimo atto di Coppa Italia.

Decisive soprattutto le controfughe, nelle quali i recchelini sono devastanti con la velocità di nuotata e la classe nel finalizzare. Strepitosi Gonzalo Echenique e Aleksandr Ivovic, con tre reti ciascuno.

PRO RECCO-TELIMAR 12-5 (2-2, 4-2, 3-1, 3-0)

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 1, Mandic 1, Figlioli 1, Younger 1, Velotto, N. Presciutti 1, Echenique 3, A. Ivovic 3 (1 rig.), Figari 1, Aicardi, S. Luongo, Negri. All. G. Hernandez

Telimar: Nicosia, Del Basso, Galioto, Di Patti, Occhione, Vlahovic 2 (1 rig.), Fabiano, Marziali 2, Lo Cascio, Damonte, Lo Dico, Migliaccio 1, Washburn. All. M. Baldineti

Arbitri: Colombo e Ercoli

Note: sup. num. Pro Recco 4/11, Telimar 2/8. Rigori: Pro Recco 1/1, Telimar 1/1. Nel IV Negri sostituisce Bijac

Photo LiveMedia/Luigi Mariani