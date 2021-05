La Final Four della Coppa Italia 2021 di pallanuoto perde una delle sue protagoniste: a causa di una positività al Covid l’Ortigia ha deciso di rinunciare a prendere parte alla manifestazione e così il Brescia si ritrova direttamente in finale, dove attenderà la vincente dell’unica semifinale di oggi, tra i padroni di casa del Telimar Palermo e la Pro Recco, che si affronteranno alle ore 19.00. Domani, mercoledì 5 maggio, sempre alle ore 19.00, la finale.

Di seguito il comunicato stampa integrale rilasciato dall’Ortigia.

“Il Circolo Canottieri Ortigia comunica che, in occasione dei tamponi effettuati è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 di un membro dello staff. Il soggetto positivo si è subito messo in isolamento, seguendo il protocollo previsto dall’autorità sanitaria.

Si ribadisce che, a differenza di ciò che è stato arbitrariamente ipotizzato stamattina da alcuni organi di stampa, non esiste alcun positivo nel gruppo squadra. I tamponi di tutti gli atleti infatti hanno dato solo esiti negativi.

Nonostante il regolamento consenta all’Ortigia di poter giocare, la società ha deciso comunque di rinunciare alla partecipazione alla Final Four di Coppa Italia, prevista per domani e mercoledì a Palermo. Una scelta volta a ridurre a zero i rischi per tutti, nel rispetto della salute degli atleti e dello staff degli altri team, soprattutto in un momento nel quale per molti giocatori si avvicina la fase calda della stagione, con le finali da giocare e le fasi di preparazione pre-olimpica da iniziare.

Il Circolo Canottieri Ortigia, nonostante l’esito negativo dei tamponi (compreso quello molecolare), per scrupolo e a tutela dei propri tesserati, continuerà in ogni caso a monitorare con attenzione la situazione della propria squadra, come ha sempre fatto durante tutta la stagione“.

