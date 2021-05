Arriva un altro cambio di programma per quanto riguarda la Coppa Italia di pallanuoto al maschile: oggi in programma ci sono le due semifinali e, a quanto pare, a Palermo ci dovrebbe essere anche l’Ortigia. I siciliani infatti ieri avevano deciso di rinunciare alla manifestazione, a causa di un caso di positività al Covid di un membro dello staff.

Questa mattina però la smentita in un comunicato stampa:

Cambio di programma improvviso in casa Ortigia. Come comunicato dalla FIN, la nostra squadra potrebbe scendere in acqua questa sera per la semifinale di coppa contro Brescia. Grazie all’impegno della nostra società, che a seguito della positività riscontrata da un membro dello staff, ha continuato a monitorare il gruppo squadra, più volte sottoposto a tamponi nel corso delle ultime 24 ore con esito negativo, la semifinale di coppa Italia tra AN Brescia e CC Ortigia potrebbe infatti essere disputata regolarmente alle 20:45 di stasera, come da programma ufficiale.

Il condizionale è d’obbligo perché risulteranno determinanti i risultati del doppio tampone, rapido e molecolare, cui sarà sottoposto alle 15:00 il nostro gruppo squadra per una ulteriore conferma delle condizioni di sicurezza che consentiranno lo svolgimento della partita. L’Ortigia nel frattempo, in queste ore sta raggiungendo Palermo.

Foto LM-LPS/Luigi Mariani