Pallanuoto, A1 2021: domani scatta la finale scudetto tra Pro Recco e AN Brescia. Le dichiarazioni alla vigilia

Tutto pronto per la sfida delle sfide. Il primo vero e proprio atto è andato in scena in Coppa Italia, con i liguri ad imporsi. Ora però sarà una lunga serie a decidere le finali scudetto per il campionato di A1 di pallanuoto maschile: a scontrarsi le rivali di sempre Pro Recco e AN Brescia. Domani in acqua alla Piscina di Punta Sant’Anna alle 16.30 per gara-1. Andiamo a scoprire le dichiarazioni della vigilia arrivate dai comunicati delle due compagini.

Aleksandar Ivovic (Pro Recco): “Sarà bellissimo giocare le finali a Punta Sant’Anna, una vasca storica nella quale la Pro Recco ha vinto tanti trofei e in cui si sono disputate sfide memorabili: faremo di tutto per onorare la storia della società e continuare a vincere. L’unico rammarico sarà non avere i tifosi al nostro fianco, in tribuna. Il ritorno ai playoff mi piace, peccato non averlo anticipato di qualche anno: sarebbe stato importante per tutti gli amanti della pallanuoto assistere a tante sfide tra Pro Recco e Brescia in pochi giorni. Credo che a partire da domani vedremo tante gare diverse, ci sarà quella che magari finirà ai rigori, quella che si concluderà con l’ampia vittoria di una squadra. Abbiamo grande rispetto per il Brescia, sappiamo che a Palermo, nella finale di Coppa Italia, non ha espresso il suo massimo potenziale e giocherà alla morte per provare a sorprenderci”.

Christian Presciutti (AN Brescia): “Affrontiamo una finale scudetto quindi le motivazioni arrivano da sé, siamo pronti. Abbiamo analizzato bene l’unica partita che abbiamo fatto con loro e abbiamo capito gli errori che abbiamo commesso. Ben vengano a volte delle sconfitte perché è lì che si impara, sarà una battaglia finale e la cosa bella è che si gioca in più partite. Bisogna pensare una partita alla volta, questo è l’importante”.

Sandro Bovo (AN Brescia): “Siamo tutti negativi e questa è già una buona notizia era la cosa che temevo visto il periodo. Dobbiamo mettere in questa serie tutto quello che abbiamo, grinta, cuore e testa tutto quello che abbiamo e non mollare mai. Perché l’aspetto della tenuta mentale nei momenti di difficoltà. Sarà decisivo”.

Foto LiveMedia/Luigi Mariani