Orari MotoGP, GP Italia 2021: programma tv prove libere, qualifiche e gara. Guida DAZN e Sky, diretta TV8

Nel fine settimana il Motomondiale sbarcherà nel nostro Paese. Infatti al Mugello si disputerà il Gran Premio d’Italia, sesto round della stagione 2021. Lo splendido autodromo toscano, apprezzatissimo da tutti i centauri, tornerà a organizzare una gara dopo aver alzato bandiera bianca nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19.

C’è grande attesa soprattutto per quanto riguarda la MotoGP, poiché la Ducati giocherà letteralmente in casa, non solo per questioni geografiche. Le moto di Borgo Panigale sono particolarmente adatte alle caratteristiche del Mugello. L’obiettivo sarà, quindi, quello di inanellare la terza vittoria consecutiva dopo quelle conquistate a Jerez de la Frontera e Le Mans. La lotta per il Mondiale vede peraltro coinvolti tre ducatisti, ovvero Francesco Bagnaia, Jack Miller e Johann Zarco, tutti alla caccia della “lepre” Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha guida la classifica generale, seppur con un margine esiguo.

In Moto2, dopo la partenza a razzo di Sam Lowes, i due alfieri del team Red Bull Ktm Ajo hanno preso il sopravvento. Remy Gardner e Raul Fernandez sono infatti separati da un solo punto in cima alla graduatoria iridata. L’italiano Marco Bezzecchi è comunque pienamente in corsa per il titolo, essendo il centauro più costante in assoluto. Al contrario la stabilità non sarà il punto forte di Fabio Di Giannantonio, ma i suoi picchi di rendimento sono da eccellenza assoluta.

Nella Moto3 tutto ruota attorno a Pedro Acosta che vorrà senza dubbio regalarsi un successo per il suo diciassettesimo compleanno, festeggiato martedì 25 maggio. Lo spagnolo sinora si è dimostrato superiore alla concorrenza e cerca la quarta affermazione in sei gare, in maniera tale da allungare ulteriormente in testa alla classifica generale.

Guarda il GP d’Italia live su DAZN

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche e le gare di tutte le classi. Il GP d’Italia è infatti uno dei 6 appuntamenti che verranno proposti live in questo 2021. Non è prevista copertura in chiaro delle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta ogni turno di tutte le classi, comprese le prove libere.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP ITALIA 2021 – MOTOMONDIALE

VENERDI’ 28 MAGGIO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 29 MAGGIO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.35 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

DOMENICA 30 MAGGIO

8.40-9.00 Moto3, warm-up

9.10-9.30 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

Foto: MotoGPpress.com