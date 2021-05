Olimpia Milano-Venezia oggi: orario, tv, programma, streaming gara-2 playoff Serie A basket

Dopo il successo ottenuto nel primo atto, l’Olimpia Milano scenderà in campo oggi per gara 2 delle semifinali playoff di Serie A basket contro la Reyer Venezia. Il match inizierà ufficialmente alle ore 20.45. Il sodalizio meneghino, tra le mura amiche, cerca quel successo che permetterebbe loro di mettere un piede in finale. I lagunari, d’altro canto, però, in caso di trionfo strapperebbero il fattore campo ai ragazzi guidati da coach Ettore Messina.

Gara 1 è stata combattutissima, con Milano che ha vinto di appena due punti, e la sfida odierna potrebbe non essere da meno. Venezia, innanzitutto, deve trovare il modo di limitare Shavon Shields, il quale è reduce da una prestazione da 25 punti in ventidue minuti di impiego. Milano, invece, deve stare attenta a uno Stefano Tonut formato MVP, ma anche al solito Austin Daye, il quale, quando si accende, è quasi immarcabile, e a un Mitchell Watt che nel primo atto si è guadagnato la bellezza di 12 liberi.

Il match verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 e su Rai Sport HD. Sarà, inoltre, possibile seguirlo anche in streaming su Eurosport Player, Rai Play e Discovery Plus. OA Sport, infine, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi così modo di non perdervi nemmeno un istante di questo appassionante match.

IL PROGRAMMA DI OLIMPIA MILANO-REYER VENEZIA

Orario: 20.45

Diretta TV: Eurosport 2 e Rai Sport HD

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery Plus e Rai Play

Diretta testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo