Olimpia Milano-Bayern Monaco oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming gara-5

Oggi, martedì 4 maggio, al “Mediolanum Forum” di Assago andrà in scena il match tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, gara-5 dei quarti di finale playoff dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Fiato sospeso in Lombardia, dove l’AX Armani Exchange stasera giocherà quella che è probabilmente la partita più importante degli ultimi decenni: in palio l’accesso alla Final Four della massima competizione continentale, palcoscenico che i meneghini non calcano dal lontano 1992. La squadra di Ettore Messina aveva cominciato la serie con il Bayern Monaco col piede giusto, vincendo con una clamorosa rimonta finale gara-1 e aggiudicandosi con autorità gara-2; la trasferta in Baviera è stata però avara di soddisfazioni con due ko in altrettanti match e ora tutto si deciderà al Mediolanum Forum.

Se la pressione è tutta sulle spalle dell’Olimpia, il team allenato da Andrea Trinchieri arriverà alla sfida di stasera col morale a mille, sperando di riuscire ad essere il primo club nella storia della manifestazione a ribaltare uno 0-2 e di diventare la prima squadra tedesca a centrare l’obiettivo della Final Four.

La gara-5 tra Olimpia Milano e Bayern Monaco inizierà alle ore 20.45. La partita purtroppo non godrà di alcuna copertura televisiva ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO OGGI: ORARIO E STREAMING

Martedì 4 maggio

Ore 20.45: AX Armani Exchange Milano – Bayern Monaco

Diretta tv – Nessuna

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo