Olimpia Milano-Bayern Monaco, Eurolega basket: programma gara-5, orario, tv, streaming

Tutto in una sola partita. Olimpia Milano e Bayern Monaco si giocano la qualificazione alle Final Four di Eurolega in una gara-5 da brividi. Due vittorie in casa per Milano e due in Germania per il Bayern. Si torna al Forum per il finale più avvincete e drammatico di una serie combattutissima e che finora non ha risparmia emozioni e colpi di scena. Per l’Olimpia c’è la pressione del dover vincere per forza dopo essere andata 2-0, mentre dall’altra parte il Bayern è certamene più leggero perchè si trova ad un solo successo da una clamorosa impresa.

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO, PLAYOFF EUROLEGA 2021: PROGRAMMA

MARTEDI 4 MAGGIO

GARA-5 ore 20.45 A|X Armani Exchange Milano – Bayern Monaco

