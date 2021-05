Tempo di bilanci, tempo d’analisi. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) ha chiuso i battenti e l’Italia del nuoto ha risposto presente negli Europei 2021: 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi nella pratica tra le corsie, con il primato nella classifica per Nazioni, 52 presenze in finale, 1 record del mondo/europeo, 11 primati italiani e 31 primati personali.

Le acque magiare hanno messo in mostra una Nazionale da record, capace di sbriciolare il record di medaglie ottenuto a Glasgow (22) tre anni fa e di vincerne ben 27 in questa rassegna continentale del 2021. Va altresì considerato che dei 27 podi citati, ben 23 arrivino da specialità olimpiche e questo chiaramente alimenta speranze e ambizioni per la manifestazione a Cinque Cerchi di Tokyo.

In che modo l’Italia arriva all’appuntamento? Con la formazione più completa di sempre, visto che nel corso della competizione ungherese il Bel Paese ha trovato anche il mistista che mancava, ovvero Alberto Razzetti (argento nei 400 misti e bronzo nei 200 misti). In attesa di giudizio sulla 4×100 sl donne, le restanti staffette sono tutte in Giappone e questo aspetto va a legarsi alla profondità della squadra.

A questo punto la domanda è: che cosa si potrà fare ai Giochi? Si può essere certi che in quella sede sarà un’altra musica per il livello ben più alto e il contesto decisamente particolare, dove servirà essere ancor più forti mentalmente per il rispetto delle regole anti-Covid e la gestione dei vari momenti. Le punte di questa compagine sono Gregorio Paltrinieri (800-1500 stile libero, considerando anche le sue possibilità nelle acque libere), Simona Quadarella (800-1500 sl), Gabriele Detti (400-800 sl), Federico Burdisso (200 farfalla), Margherita Panziera (200 dorso), Nicolò Martinenghi (100 rana), Alessandro Miressi (100 stile libero) e il duo Benny Pilato-Martina Carraro (100 rana).

L’Italia vale 7-8 medaglie potenziali, 4-5 le più realistiche, e il solo Greg è quello con maggiori credenziali per vincere l’oro. Per farsi un’idea più precisa servirà attendere i Trials in Australia e negli States e, c’è da scommettere, che i tempi saranno molto importanti. Pertanto, questa selezione può guardare ai record di Sydney 2000 in vari modi: il primato di titoli (3) appare complicato, delle medaglie (6) non impossibile e delle Finali (14) alla portata.

In sostanza l’Italia, conclamata potenza natatoria a livello continentale, lancia il guanto di sfida per essere una potenza anche a livello planetario. I Giochi ci daranno se sarà o meno così.

Di seguito i numeri degli Europei (fonte: FIN):

MEDAGLIERE (5-9-13)

ORO

Simona Quadarella negli 800 stile libero in 8’20″23

Simona Quadarella nei 1500 stile libero in 15’53″59

Simona Quadarella nei 400 stile libero in 4’04″66

Benedetta Pilato nei 50 rana in 29″35

Margherita Panziera nei 200 dorso in 2’06″08

ARGENTO

Staffetta 4×200 stile libero mixed in 7’29″35 RI

– con Stefano Ballo 1’46″96, Stefano Di Cola 1’46″16, Federica Pellegrini 1’55″66, Margherita Panziera 2’00″57

Gregorio Paltrinieri nei 1500 in 14’42″91

Alessandro Miressi nei 100 stile libero in 47″45 RI

Arianna Castiglioni nei 100 rana in 1’06″13

Federico Burdisso nei 200 farfalla in 1’54″28 RI

Federica Pellegrini nei 200 stile libero in 1’56″29

Margherita Panziera nei 100 dorso in 59″01

Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero in 7’43″62

Alberto Razzetti nei 400 misti in 4’11″17 pp

BRONZO

4×100 stile libero maschile in 3’11″87

– con Alessandro Miressi 47″74 RI, Lorenzo Zazzeri 48″30, Thomas Ceccon 47″98, Manuel Frigo 47″85

Domenico Acerenza nei 1500 in 14’54″36

Martina Carraro nei 100 rana in 1’06″21

4×200 stile libero maschile in 7’06″05

– con Stefano Ballo 1’47″30, Matteo Ciampi 1’46″17, Marco De Tullio 1’46″02, Stefano Di Cola 1’46″56

Alberto Razzetti nei 200 misti in 1’57″25

4×100 mista mixed in 3’42″30 RI

– con Margherita Panziera 59″55, Nicolò Martinenghi 58″05, Elena Di Liddo 57″54, Alessandro Miressi 47″16

Martina Rita Caramignoli nei 1500 stile libero in 16’05″81

4×200 stile libero femminile in 7’56″72

– con Stefania Pirozzi 1’59″63, Sara Gailli 1’59″94, Simona Quadarella 2’00″61, Federica Pellegrini 1’56″54

Gabriele Detti negli 800 stile libero in 7’46″10

Nicolò Martinenghi nei 50 rana in 26″68

4×100 stile libero mixed in 3’22″64 RI

– con Alessandro Miressi 47″63, Thomas Ceccon 47″59, Federica Pellegrini 53″58, Silvia Di Pietro 53″84

4×100 mista maschile in 3’29″93 RI

– con Thomas Ceccon 53″59, Nicolò Martinenghi 57″84, Federico Burdisso 51″29, Alessandro Miressi 47″21

4×100 mista femminile in 3’56″30 RI

– con Margherita Panziera 59″71, Arianna Castiglioni 1’05″66, Elena Di Liddo 57″27, Federica Pellegrini 53″66

PRESENZE IN FINALE (52)

400 misti fem / 17 maggio

4. Ilaria Cusinato 4’38″08

5. Sara Franceschi 4’40″74

400 sl mas / 17 maggio

4. Gabriele Detti 3’46″07

5. Marco De Tullio 3’46″36

4×100 stile libero femminile / 17 maggio

6. Italia 3’39″08

con Silvia Di Pietro 55″11, Margherita Panziera 54″88, Federica Pellegrini 53″94, Costanza Cocconcelli 55″15

4×100 stile libero maschile / 17 maggio

BRONZO in 3’11″87

con Alessandro Miressi 47″74 RI, Lorenzo Zazzeri 48″30, Thomas Ceccon 47″98, Manuel Frigo 47″85

800 sl femmenile / 18 maggio

ORO Simona Quadarella 8’20″23

5. Martina Rita Caramignoli 8’29″81

100 rana maschile / 18 maggio

5. Nicolò Martinenghi 58″94

7. Alessandro Pinzuti 59″50

100 farfalla femminile / 18 maggio

5. Elena Di Liddo 58″05

8. Ilaria Bianchi 58″41

50 dorso maschile / 18 maggio

7. Simone Sabbioni in 24″92 pp

4×200 stile libero mixed / 18 maggio

ARGENTO in 7’29″35 RI

con Stefano Ballo 1’46″96, Stefano Di Cola 1’46″16, Federica Pellegrini 1’55″66, Margherita Panziera 2’00″57

1500 stile libero maschile / 19 maggio

ARGENTO Gregorio Paltrinieri in 14’42″91

BRONZO Domenico Acerenza in in 14’54″36

100 stile libero maschile / 19 maggio

ARGENTO Alessandro Miressi nei 100 stile libero in 47″45 RI / 19 maggio

100 rana femminile / 19 maggio

ARGENTO Arianna Castiglioni nei 100 rana in 1’06″13

BRONZO Martina Carraro nei 100 rana in 1’06″21

200 farfalla maschile / 19 maggio

ARGENTO Federico Burdisso in 1’54″28 RI

8. Giacomo Carini in 1’56″69

4×200 stile libero maschile / 19 maggio

BRONZO in 7’06″05

con Stefano Ballo 1’47″30, Matteo Ciampi 1’46″17, Marco De Tullio 1’46″02, Stefano Di Cola 1’46″56 con la Nazionale

200 farfalla femminile / 20 maggio

5. Ilaria Cusinato 2’08″91

100 dorso maschile / 20 maggio

6. Thomas Ceccon 53″02

200 stile libero femminile / 20 maggio

ARGENTO Federica Pellegrini in 1’56″29

200 misti maschile / 20 maggio

BRONZO Alberto Razzetti in 1’57″25

4×100 mista mixed / 20 maggio

BRONZO in 3’42″30 RI

con Margherita Panziera 59″55, Nicolò Martinenghi 58″05, Elena Di Liddo 57″54, Alessandro Miressi 47″16

1500 stile libero femminile / 21 maggio

ORO Simona Quadarella in 15’53″59

BRONZO Martina Rita Caramignoli in 16’05″81

50 farfalla maschile / 21 maggio

7. Piero Codia 23″54

8. Thomas Ceccon 23″56

200 rana femminile / 21 maggio

6. Francesca Fangio 2’24″26 =migliore prestazione italiana in tessuto

4×200 stile libero femminile / 21 maggio

BRONZO in 7’56″72

con Stefania Pirozzi 1’59″63, Sara Gailli 1’59″94, Simona Quadarella 2’00″61, Federica Pellegrini 1’56″54

100 dorso femminile / 21 maggio GARA RIPETUTA PER PROBLEMA ALLO START

ARGENTO Margherita Panziera nei 100 dorso in 59″01

Nella finale annullata Panziera 4^ in 59″65

800 stile libero maschile / 22 maggio

ARGENTO Gregorio Paltrinieri in 7’43″62

BRONZO Gabriele Detti in 7’46″10

50 rana maschile / 22 maggio

BRONZO Nicolò Martinenghi 26″68

8. Alessandro Pinzuti 27″54

200 misti femminile / 22 maggio

4. Sara Franceschi 2’10″65 pp

6. Ilaria Cusinato 2’11″70

BRONZO 4×100 stile libero mixed in 3’22″64 RI / 22 maggio

con Alessandro Miressi 47″63, Thomas Ceccon 47″59, Federica Pellegrini 53″58, Silvia Di Pietro 53″84

50 stile libero maschile / 23 maggio

6. Lorenzo Zazzeri 21″92

8. Alessandro Miressi 22″19

50 rana femminile / 23 maggio

ORO Benedetta Pilato 29″35

6. Arianna Castiglioni 30″35

100 farfalla maschile / 23 maggio

5. Federico Burdisso 51″39 pp

200 dorso femminile / 23 maggio

ORO Margherita Panziera 2’06″08

400 misti maschile / 23 maggio

ARGENTO Alberto Razzetti 4’11″17 pp

5. Pier Andrea Matteazzi 4’12″79 pp

400 stile libero femminile / 23 maggio

ORO Simona Quadarella 4’04″66

4×100 mista maschile / 23 maggio

RI 3’32″80 di Mirco Di Tora, Fabio Scozzoli, Matteo Rivolta e Filippo Magnini del 27/05/2012 a Debrecen

Italia 4×100 mista fem / 23 maggio

RI 3’56″50 di Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini del 28/07/2019 a Gwangju

RECORD MONDIALE ED EUROPEO (1), ITALIANI (11) e PRIMATI PERSONALI (31)

Thomas Ceccon nei 50 dorso in 25″14 in batteria / 17 maggio

Alessandro Pinzuti nei 100 rana in 59″45 in batteria e 59″20 in semifinale / 17 maggio

RECORD ITALIANO Alessandro Miressi nei 100 stile libero in 47″74 nella prima frazione della staffetta in finale / 17 maggio

RECORD ITALIANO Alessandro Miressi nei 100 stile libero in 47″53 in semifinale / 18 maggio

RECORD ITALIANO Alessandro Miressi nei 100 stile libero in 47″45 in finale / 19 maggio

Arianna Castiglioni nei 100 rana in 1’05″98 in batteria / 18 maggio

Lisa Angiolini nei 100 rana in 1’07″04 in batteria / 18 maggio

Margherita Panziera nei 50 dorso in 28″31 in batteria e 28″04 in semifinale / 18 maggio

Lorenzo Zazzeri nei 100 stile libero in 48″59 in semifinale / 18 maggio

Simone Sabbioni nei 50 dorso in 24″92 in finale / 18 maggio

RECORD ITALIANO Staffetta 4×200 stile libero mixed in 7’29″35 in finale / 18 maggio

con Stefano Ballo 1’46″96, Stefano Di Cola 1’46″16, Federica Pellegrini 1’55″66, Margherita Panziera 2’00″57

RECORD ITALIANO Federico Burdisso nei 200 farfalla in 1’54″28 in finale / 19 maggio

Martina Carraro nei 200 rana in 2’25″36 in batteria e in 2’25″07 in semifinale / 20 maggio

RECORD ITALIANO Staffetta 4×100 mista mixed in 3’42″30 in finale / 20 maggio

con Margherita Panziera 59″55, Nicolò Martinenghi 58″05, Elena Di Liddo 57″54, Alessandro Miressi 47″16

Federico Poggio nei 50 rana in 27″33 in batteria / 21 maggio

Alessandro Pinzuti nei 50 rana in 27″11 in semifinale / 21 maggio

= MIGLIORE PRESTAZIONE IN TESSUTO Francesca Fangio nei 200 rana in 2’24″26 in finale / 21 maggio

Sara Franceschi nei 200 misti in 2’11″41 in semifinale / 21 maggio

RECORD ITALIANO, DEI CAMPIONATI, MONDIALE ED EUROPEO JUNIORES Benedetta Pilato nei 50 rana in 29″50 in batteria / 22 maggio

RECORD DEL MONDO 29″30 di Benedetta Pilato in semifinale il 22/5/2021

Arianna Castiglioni nei 50 rana in 30″15 in batteria / 22 maggio

Alessandro Miressi nei 50 stile libero in 21″86 in semifinale / 22 maggio

Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero in 21″86 in semifinale / 22 maggio

Federico Burdisso nei 100 farfalla in 51″66 in semifinale / 22 maggio

Sara Franceschi nei 200 misti in 2’10″65 in finale / 22 maggio

RECORD ITALIANO Staffetta 4×100 stile libero mixed in 3’22″64 in finale / 22 maggio

con Alessandro Miressi 47″63, Thomas Ceccon 47″59, Federica Pellegrini 53″58, Silvia Di Pietro 53″84

Alberto Razzetti nei 400 misti in 4’14″57 in batteria e 4’11″17 in finale / 23 maggio

Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti in 4’14″70 in batteria e 4’12″79 in finale / 23 maggio

Federico Burdisso nei 100 farfalla in 51″39 in finale / 23 maggio

RECORD ITALIANO Staffetta 4×200 mista maschile in 3’29″93 in finale / 23 maggio

con Thomas Ceccon 53″59, Nicolò Martinenghi 57″84, Federico Burdisso 51″29, Alessandro Miressi 47″21

RECORD ITALIANO Staffetta 4×100 mista femminile in 3’56″30 in finale / 23 maggio

con Margherita Panziera 59″71, Arianna Castiglioni 1’05″66, Elena Di Liddo 57″27, Federica Pellegrini 53″66.

Foto: LaPresse