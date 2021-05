Nuoto, Europei 2021: i tempi limite per la qualificazione alle Olimpiadi. Gli azzurri a caccia del pass

Dal 17 al 23 maggio la Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro degli Europei 2021 di nuoto in piscina. Ci sono grandi attese per la Nazionale italiana che, nelle ultime apparizioni internazionali, si è particolarmente distinta.

Una competizione quella nelle acque magiare che sarà una sorta di prova generale in vista di quel che accadrà alle Olimpiadi di Tokyo questa estate, tenuto conto dei protagonisti. Ebbene, considerando il legame tra la competizione in Ungheria e i pass a Cinque Cerchi, bisogna sottolineare che la rassegna continentale non sarà valida come selezione per le gare individuali che di fatto vi è già stata nel corso degli Assoluti primaverili andati in scena a Riccione dal 31 marzo al 3 aprile.

Tuttavia, il Direttore Tecnico Cesare Butini e il suo staff, in vista di quel che sarà, terranno sicuramente conto dei tempi e dei riscontri ottenuti a Budapest e al Trofeo Settecolli nel mese di giugno per eventuali integrazioni che il selezionatore potrà effettuare prima di stilare la lista definitiva di nuotatori che saranno ai nastri di partenza dei Giochi.

Discorso diverso per le staffette. Sono già qualificate le seguenti squadre: 4×100 mista femminile, 4×100 e 4×200 stile libero maschili e 4×100 mista mixed che durante i Mondiali di Gwangju 2019 hanno ottenuto la carta olimpica secondo i criteri previsti dal CIO e dalla FINA. Le 4×100 e 4×200 stile libero femminili concorreranno al conseguimento del pass con il tempo realizzato durante gli Europei di Budapest. La staffetta 4×100 mista maschile concorrerà alla qualificazione olimpica con il tempo realizzato a Gwangju o, se migliore, con quello registrato alla Duna Arena.

Per quanto riguarda le due staffette femminili dello stile libero, per il conseguimento della carta olimpica sarà schierata a Budapest la miglior formazione possibile in base ai risultati degli Assoluti primaverili e compatibilmente con il programma degli Europei. Per rendere effettiva la convocazione nominativa dei due quartetti ai Giochi Olimpici la Direzione Tecnica ha fissato i seguenti tempi-limite federali: 3:38.0 (4×100 sl) e 7:53.0 (4×200 sl). Questi dovranno essere ottenuti sommando le migliori prestazioni delle nuotatrici che potranno essere effettivamente schierate a Tokyo in relazione al programma tecnico dei Giochi. Tale valutazione discrezionale sarà di competenza del Direttore Tecnico e sarà basata sui risultati di cui potrà disporre al momento in cui dovrà essere confermata la partecipazione delle staffette alla FINA.

ATLETI E STAFFETTE GIA’ QUALIFICATI A TOKYO

Staffetta 4X100 stile libero maschile* – convocato Alessandro Miressi + 3 componenti da definire

Staffetta 4×100 mista mista* – 4 componenti da definire

Staffetta 4×200 stile libero maschile* – convocato Stefano Ballo + 3 componenti da definire

Staffetta 4×100 mista femminile* – convocata Elena Di Liddo + 3 componenti da definire

100 rana maschile – pass individuale Nicolò Martinenghi

800 e 1500 stile libero femminile – pass individuale Simona Quadarella

200 dorso femminile – pass individuale Margherita Panziera

800 e 1500 stile libero maschile – pass individuale Gregorio Paltrinieri

400 stile libero maschile – pass individuale Gabriele Detti

400 stile libero maschile – pass individuale Marco De Tullio

200 farfalla maschile – pass individuale Federico Burdisso

1500 stile libero femminile – pass individuale Martina Rita Caramignoli

100 dorso maschile – pass individuale Thomas Ceccon

100 rana femminile – pass individuale Benedetta Pilato

400 misti femminili – pass individuale Sara Franceschi

100 rana femminili – pass individuale Martina Carraro

200 stile libero femminile – pass individuale Federica Pellegrini

200 misti maschili – pass individuale Alberto Razzetti

* = pass per Nazioni, non nominali. I convocati saranno scelti dai vari Direttori Tecnici a ridosso dell’evento.

Foto: Laura Vergani / OA Sport