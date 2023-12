Nuoto: Sun Yang fuori dalla qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024

Niente Olimpiadi di Parigi 2024 per Sun Yang. Il cinese, attualmente squalificato fino al prossimo maggio, non potrà partecipare alla rassegna a cinque cerchi in Francia per via dei criteri di qualificazione imposti dalla Federazione natatoria cinese.

Nelle scorse ore, la Federnuoto del Paese più popoloso al mondo ha pubblicato il percorso di qualificazione verso le Olimpiadi venture. Ed esso andrà in scena fino alla fine di aprile, mentre la squalifica di Sun Yang perdurerà fino a maggio.

In particolare, la scelta dei nuotatori da portare in Francia verterà specialmente sui Mondiali di Fukuoka della scorsa estate e su quelli del 2024 che si terranno nel mese di febbraio a Doha. A essi si aggiungerà un ulteriore evento a Shenzhen.

Non solo: per i criteri di selezione cinesi qualunque atleta sospeso per un anno o più in relazione al doping è automaticamente escluso dalla convocazione ai Giochi Olimpici. E, per quanto riguarda Sun Yang, il discorso è presto fatto, visto che la sua sanzione è quadriennale.

Foto: LaPresse

