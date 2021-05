Nuoto di fondo oggi, Europei 2021: orari 10 km, tv, programma, italiani in gara

Dopo la grandissima prima giornata di ieri, con tre medaglie tutte di diverso colore e la gemma della vittoria di Gregorio Paltrinieri nella 5 chilometri, gli Europei 2021 sul Lago Lupa di Budapest raddoppiano la distanza. Oggi tocca alla 10 km, con la gara femminile che prenderà il via alle 10 e quella maschile alle 14.

Con già un oro in tasca, il carpigiano arriva ora alla ‘sua’ distanza. L’obiettivo era la competitività su questa distanza in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo, ma nella mezza distanza ha mostrato di avere la forma giusta per poter ambire ad ogni tipo di traguardo. Con lui sarà presente Domenico Acerenza, da sempre una seconda punta di lusso in questa gara, e Mario Sanzullo, che se trova la giornata giusta può competere con chiunque.

Fra le donne invece occhi puntati su Rachele Bruni, argento ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016 e da anni una delle migliori della specialità. Ci sarà sicuramente anche lei in lizza per una medaglia. Con lei si tuffano anche Giulia Gabbrielleschi, reduce dal secondo posto nella 5 km di ieri, e Ginevra Taddeucci.

PROGRAMMA NUOTO DI FONDO

Giovedì 13 maggio

Ore 10.00 10 km donne – Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci

Ore 14.00 10 km uomini – Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Mario Sanzullo

PROGRAMMA NUOTO DI FONDO IN TV

Le due 10 km prenderanno il via per le donne alle ore 10.00 e per gli uomini alle ore 14.00 e godranno della copertura televisiva di RaiSport, in diretta streaming su RaiPlay.

Foto: LaPresse