NASCAR Xfinity Series, secondo acuto in stagione per Justin Allgaier

Justin Allgaier conquista la prova di Darlington nella NASCAR Xfinity Series. Il portacolori del Jr Motorsport conquista il primo acuto in carriera nel prestigioso ovale del South Carolina, il secondo sigillo del 2021 dopo il trionfo in quel di Atlanta (Georgia).

La nona manifestazione del 2021 si è aperta con una bella battaglia tra AJ Allmendinger (Kaulig #16), Austin Cindric (Penske #22) e Noah Gragson (Jr Motorsport #9). I tre si sono alternati al comando nella Stage 1, una frazione molto equilibrata. La Ford Mustang #22 ha avuto la meglio ed ha potuto mettere in bacheca il primo ‘punto playoffs’ della giornata davanti alla Camaro #9 ed alla Supra #20 di Harrison Burton (Gibbs).

Alla ripartenza abbiamo visto una netta superiorità da parte di Daniel Hemric (Gibbs #18). Il pilota Toyota, abile a balzare al comando nella sosta che ha preceduto l’inizio del secondo segmento, ha conquistato la leadership sul rivale Gragson e su AJ Allmendinger (Kaulig #16). La situazione è cambiata poco prima del sesto restart a 3 giri dalla fine della Stage quando, il leader della corsa, Hemric è rientrato ai box per cambiare le gomme.

Il #18 del gruppo ha lasciato al teammate Brandon Jones #19 il comando delle operazioni, un primato che è svanito in curva 1-2 in seguito ad una toccata tra la Supra #19 e la Camaro #16 di Allmendinger. Quest’ultimo, dopo aver spinto fuori il rivale, sembrava in grado di poter siglare il secondo traguardo volante, un obiettivo che è svanito nella curva 3-4. Burton ha infatti recuperato ed attaccato l’ex protagonista della Cup Series che si è dovuto accontentare della seconda piazza.

L’ultimo terzo è stato controllato da Noah Gragson fino agli ultimi 30 passaggi quando, due caution, hanno rimescolato le carte in tavola. Il #9 di Jr Motorsport ha ceduto all’ottavo restart il comando al teammate Josh Berry #8, bravo nella ripartenza a prendere il comando sul compagno Justin Allgaier #7 e su Burton.

Il nono restart ha visto l’ottimo spunto da parte di Allgaier che ha cercato l’allungo decisivo sui rivali. Una nuova caution ha protratto la competizione all’overtime ed ha spinto molti protagonisti a fermarsi per un ultimo cambio gomme. L’esperto #7 ha gestito al meglio l’ultima ripartenza ed ha chiuso con 4 decimi di gap su Berry #8 e Jones #19.

La NASCAR Xfinity Series non si ferma e settimana prossima tornerà in scena in quel di Dover come sempre con la Cup Series.

Classifica NASCAR Xfinity Series a Darlington

1 #7 Justin Allgaier +15 LEADER 2 #8 Josh Berry # +22 +00.422 3 #19 Brandon Jones +19 +00.481 4 #9 Noah Gragson +1 +00.785 5 #18 Daniel Hemric +2 +00.906 6 #51 Jeremy Clements +6 +01.822 7 #1 Michael Annett +13 +01.896 8 #02 Brett Moffitt +5 +02.018 9 #39 Ryan Sieg +2 +02.317 10 #36 Alex Labbe +13 +02.358 11 #20 Harrison Burton −3 +02.481 12 #4 Landon Cassill +7 +02.763 13 #16 AJ Allmendinger −12 +02.824 14 #11 Justin Haley −10 +03.044 15 #44 Tommy Joe Martins −1 +03.094 16 #99 Ryan Ellis +17 +03.585 17 #61 David Starr +0 +04.025 18 #54 Ty Gibbs # +11 +05.149 19 #2 Myatt Snider −9 +06.237 20 #10 Jeb Burton −17 +06.313

Foto: LaPresse