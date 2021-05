NASCAR Truck Series, primo acuto del 2021 per Sheldon Creed

Prima vittoria stagionale nella NASCAR Truck Series per Sheldon Creed. Il campione in carica della ‘F3’ della famosa serie statunitense si impone al Darlington Raceway grazie ad un finale perfetto. Dopo un avvio abbastanza altalenante, il #2 del GMS Racing conquista un pass certo per i Playoffs, pronto a difendere il trofeo vinto lo scorso novembre.

La competizione in South Carolina si è aperta con una frazione abbastanza movimentata. John Hunter Nemechek (Kyle Busch Motorsport #4) ha iniziato nel migliore dei modi la corsa prima di farsi beffare da Austin Hill (Hattori #16) e da Ben Rhodes (ThorSport Racing #99). Tra le caution ad avere la meglio è stato però Todd Gilliland #38, alfiere del Front Row Motorsports che nel finale della Stage è salito al comando.

La seconda frazione ha premiato sin da subito Nemechek. Il vincitore della competizione di Las Vegas (Nevada) e della prova di Richmond (Virginia) ha imposto il suo passo e non è stato raggiunto da nessuno. Dopo aver conquistato il settimo ‘traguardo volante’ del 2021, l’alfiere della squadra di Kyle Busch ha cercato di fuggire, ma le varie neutralizzazioni hanno spezzato il ritmo della corsa.

Il colpo di scena più importante è arrivato al decimo restart quando, poco dopo la bandiera verde, più macchine sono rimaste coinvolte in una pazzesca carambola. Nemechek ed il teammate Corey Heim #51 sono stati spinti dai piloti in seconda fila, una situazione che ha causato un contatto tra le due Tundra di testa. I primi due sono finiti a muro ed hanno innescato un incidente a catena che ha coinvolto altri protagonisti come Zane Smith, Austin Hill, Spencer Davis, Tyler Ankrum, Timothy Peters, BJ McLeod, Chandler Smith, David Gilliland, Matt Crafton, Derek Kraus, Grant Enfinger, Ryan Truex e Hailie Deegan.

Il Kyle Busch Motorsport, squadra che ha dominato la scena per tutta la serata, ha dovuto cedere il comando a Rhodes che, dopo la red flag, si è trovato davanti a tutti alla ripartenza. Quest’ultimo non ha saputo mantenere il comando negli ultimi due decisivi passaggi dell’overtime. Sheldon Creed, in pista con la Chevrolet #2, ha beffato con una bellissima mossa all’esterno di curva 1-2 la Tundra #99, seconda sotto alla bandiera a scacchi.

Settimana prossima week-end di pausa per la Truck Series che tornerà al COTA (Texas) tra 15 giorni.

Classifica NASCAR Truck Series a Darlington

1 #2 Sheldon Creed +14 LEADER 2 #99 Ben Rhodes +2 +00.699 3 #42 Carson Hocevar # +11 +01.401 4 #88 Matt Crafton +5 +01.924 5 #98 Grant Enfinger +12 +02.161 6 #13 Johnny Sauter +0 +02.162 7 #56 Timmy Hill +19 +03.392 8 #4 John Hunter Nemechek −7 +03.667 9 #22 Austin Wayne Self +3 +04.379 10 #3 Jordan Anderson +21 +05.510 11 #40 Ryan Truex +7 +05.717 12 #24 Ryan Reed +7 +06.655 13 #16 Austin Hill −11 +07.118 14 #26 Tyler Ankrum +2 +07.953 15 #38 Todd Gilliland −10 +08.607 16 #21 Zane Smith −13 +08.745 17 #45 Erik Darnell +5 +08.775 18 #30 Danny Bohn +9 +09.711 19 #25 Timothy Peters +2 +14.041 20 #1 Hailie Deegan # −10 +58.997

Foto: LaPresse