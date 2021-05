NASCAR, Martin Truex Jr conquista Darlington

Terzo acuto stagionale nella NASCAR Cup Series per Martin Truex Jr. Il campione 2017 della Cup Series svetta per la seconda volta al Darlington Raceway, la trentesima in carriera. Il #19 regala la quinta gioia del 2021 al Joe Gibbs Racing che si conferma la formazione più vincente di questo campionato.

La prova si è accesa subito nei primi 30 passaggi con una lotta al comando tra Brad Keselowski (Penske #2) e Kevin Harvick (Haas #4). I due hanno ceduto il passo a Kyle Busch (Gibbs #18) che, prima di affrontare curva 3-4, ha bucato la ruota posteriore destra, una situazione che lo ha spinto in testacoda a pochi metri dal 18.000° giro al comando nella Cup Series.

Al restart è salito in cattedra Martin Truex #19. Il vincitore dell’evento di Martinsville (Virginia) e di Phoenix (Arizona) ha conquistato la leadership ed ha iniziato ad allungare sulla concorrenza. L’alfiere di Gibbs ha controllato la corsa fino alla fine della Stage, vinta con un minimo vantaggio sul teammate Denny Hamlin #11.

Nella seconda frazione abbiamo assistito ad un incredibile dominio da parte di Truex. Il campione 2017, detentore del record di Stage vinte nella storia della categoria, ha inserito un nuovo punto playoffs in bacheca davanti a Kyle Busch. Quest’ultimo, a segno settimana scorsa in Kansas, ha recuperato il giro perso ed è tornato in corsa per il successo davanti al compagno di box Hamiln.

Le tre Camry hanno allungato sulla concorrenza con Kyle che ha iniziato a minacciare Truex. Nella lotta, a distanza tra i primi due della classifica, si è inserito anche Kyle Larson. Il #5 di Hendrick Motorsport ha iniziato passato il suo omonimo prima di mettersi all’inseguimento del padrone dell’evento.

L’ex alfiere del Chip Ganassi Racing ha annullato il gap di ritardo dopo l’ultima sosta ha cercato in tutti i modi di passarlo, una missione non riuscita. Terzo posto al traguardo per Busch, William Byron (Hendrick #24) e Denny Hamlin (Gibbs #11).

Prossimo round settimana prossima nella ‘Monster Mile’ di Dover.

Classifica NASCAR Cup Series a Darlington

1 #19 Martin Truex Jr. +3 LEADER 2 #5 Kyle Larson +12 +02.571 3 #18 Kyle Busch +0 +06.209 4 #24 William Byron +1 +17.067 5 #11 Denny Hamlin +2 +21.939 6 #4 Kevin Harvick −4 +23.951 7 #9 Chase Elliott −1 +24.739 8 #12 Ryan Blaney +8 +26.667 9 #17 Chris Buescher +2 +27.077 10 #6 Ryan Newman +10 1 LAP 11 #14 Chase Briscoe # +11 1 LAP 12 #8 Tyler Reddick −2 1 LAP 13 #22 Joey Logano −1 1 LAP 14 #20 Christopher Bell +7 1 LAP 15 #42 Ross Chastain +3 2 LAPS 16 #3 Austin Dillon −7 2 LAPS 17 #48 Alex Bowman +2 2 LAPS 18 #43 Erik Jones +8 2 LAPS 19 #21 Matt DiBenedetto −11 3 LAPS 20 #47 Ricky Stenhouse Jr. +8 3 LAPS

Foto: LaPresse