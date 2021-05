Musetti-Korda oggi, ATP Lione: orario, tv, programma, streaming

Oggi, mercoledì 19 maggio, Lorenzo Musetti dovrebbe scendere in campo alle 10.30 per affrontare l’americano Sebastian Korda nel 2° turno dell’ATP di Lione (Francia).

L’uso del condizionale è d’obbligo per via delle previsioni meteorologiche che non promettono nulla di buono. La pioggia, infatti, dovrebbe imperversare come accaduto ieri e gli organizzatori potrebbero fare molta fatica a rispettare il programma. Tuttavia, Musetti sarà il primo a scendere in campo sul Centrale, fronteggiando uno dei giocatori che più si sta mettendo in evidenza nell’ultimo periodo e soprattutto sul cemento ha fatto vedere cose interessanti: la Finale a Delray Beach (sconfitta contro Hubert Hurkacz) e i quarti di finale raggiunti nel Masters1000 di Miami (ko per mano di Andrey Rublev, togliendosi la soddisfazione di battere Fabio Fognini, Aslan Karatsev e Diego Schwartzman)

Non sarà quindi un match facile per l’azzurrino che dovrà esprimere un tennis diverso e più continuo di quello fatto vedere nel confronto con il canadese Felix Auger-Aliassime. Talvolta, Lorenzo si è un po’ troppo specchiato come si suol dire in gergo, dando troppa importanza alla giocata a effetto, quando su questi campi serve un po’ più concretezza. Il tennis potente di Korda lo metterà a dura prova, visto che la sua palla con il dritto dovrebbe viaggiare meno rispetto al suo avversario.

PROGRAMMA MUSETTI-KORDA

Mercoledì 19 maggio

Court Central – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Lorenzo Musetti ITA vs Sebastian Korda USA

2. Aslan Karatsev RUS vs [6] Jannik Sinner ITA

3. Aljaz Bedene SLO vs [4] David Goffin BEL

4. [3] Diego Schwartzman ARG vs Richard Gasquet FRA

PROGRAMMA MUSETTI-KORDA IN TV

La partita tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda è prevista quest’oggi, mercoledì 19 maggio alle ore 10.30. Il match sarà il primo sul Centrale, il cui programma inizierà nell’ora citata. A seguire sarà interessante seguire anche la sfida tra Jannik Sinner e il russo Aslan Karatsev, rinviata per l’arrivo della pioggia. Il match tra Musetti e Korda sarà trasmesso in diretta tv da SuperTennis, live streaming su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

Foto: LaPresse