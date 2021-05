Mountain bike: show di Tom Pidcock in Coppa del Mondo a Nove Mesto, battuto van der Poel

Dalle Classiche del Nord nel ciclismo su strada alla Coppa del Mondo di Mountain Bike. Uno scontro che sicuramente vedremo spessissimo per i prossimi anni. In Repubblica Ceca, in quel di Nove Mesto, c’è però la vittoria a sorpresa nel testa a testa: Tom Pidcock si è imposto nel cross country, la prova olimpica, davanti a Mathieu van der Poel.

Dopo un inizio in coppia, il britannico in maglia Ineos Grenadiers ha staccato l’olandese dell’Alpecin Fenix, portandosi a casa il successo con addirittura un minuto di margine. A completare il podio c’è l’elvetico Mathias Fluckiger. Completano la top-5 il ceco padrone di casa Ondrej Cink ed il transalpino Jordan Sarrou. Lontani Nino Schurter, settimo, ed il vincitore della prima tappa Victor Koretzky, addirittura 24mo.

In casa Italia il migliore è Luca Braidot che ha chiuso in 13ma piazza. 18mo Nadir Colledani, mentre giornata da dimenticare per Gerhard Kerschbaumer, staccatissimo e 38mo.

Foto LiveMedia/Luca Tedeschi