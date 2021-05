Mountain bike, Coppa del Mondo XCO 2021: Mitterwallner e Woods vincono, tra gli U23, anche a Nove Mesto. Dominio elvetico tra gli juniores

Si sono tenute oggi le prove dedicate alle categorie giovanili della tappa di Nove Mesto di Coppa del Mondo 2021 di cross country. Tra le donne U23, l’austriaca Mona Mitterwallner ha servito il bis dopo il successo colto sette giorni fa ad Albstadt. Al secondo posto, a due secondi dalla vincitrice, troviamo la danese Caroline Bohe. Sul gradino più basso del podio, invece, sale la fuoriclasse ungherese del ciclocross Blanka Kata Vas, la quale ha preceduto un’altra grande ciclocrossista: la neerlandese Puck Pieterse. La migliore delle azzurre è stata Marika Tovo, che è giunta ottava, mentre Giada Specia è arrivata nona. Buon diciottesimo posto per Nicole Pesse.

Anche tra gli uomini U23 si è ripetuto il vincitore di Albstadt, vale a dire il canadese Carter Woods. Questi ha letteralmente dominato la prova rifilando 1’55” al secondo classificato, lo statunitense Riley Amos. Terzo gradino del podio per l’elvetico Alexandre Balmer, ragazzo che corre su strada per la filiale continental della Groupama-FDJ. In casa Italia grandi prestazioni per Simone Avondetto, che ha chiuso quinto, e per Juri Zanotti, che è arrivato settimo.

Doppietta svizzera tra gli uomini juniores con Finn Treudler che ha preceduto Nils Aebersold. Terzo posto per il nativo del Liechtenstein Romano Puntener. Per quanto concerne gli azzurri, il migliore è stato Marco Betteo, il quale è giunto settimo. Buona prova anche per Matteo Siffredi che è arrivato quattordicesimo, mentre Yannick Parisi ha chiuso diciannovesimo. Ricordiamo che i partenti erano circa 150.

Anche tra le donne junior c’è stata una doppietta elvetica. Lea Huber, infatti, ha trionfato davanti alla connazionale Monique Halter. Il terzo posto, invece, è andato alla tedesca Alexa Fuchs. Tra le azzurre, la migliore è stata Lucrezia Braida, la quale si è piazzata al ventunesimo posto.

Foto: Shutterstock