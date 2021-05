MotoGP su TV8, GP Spagna 2021: orari, programma gratis e in chiaro, diretta gara

Quest’oggi, domenica 2 maggio, assisteremo al Gran Premio di Spagna, quarto round del Motomondiale 2021. I piloti si sfideranno nel ben conosciuto contesto di Jerez de la Frontera, pista inserita costantemente in calendario e utilizzata anche per i test. Lo scorso anno il tortuoso tracciato andaluso fu teatro di un double header, durante il quale Fabio Quartararo ottenne due nette vittorie. Il francese, peraltro, ha cominciato al meglio anche la stagione corrente, avendo raccolto due successi su tre gare.

Viene da chiedersi se proseguirà il monopolio della Yamaha, in quanto sinora tutti i GP andati in scena sono stati vinti dalla Casa di Iwata. Oltre al già citato Quartararo, impostosi nel Gran Premio di Doha e in quello di Portogallo, non va dimenticato come Maverick Viñales abbia primeggiato nel Gran Premio di Qatar. Al tempo stesso, bisogna sottolineare come una Ducati abbia sempre conquistato la piazza d’onore (due volte con Johann Zarco e una con Francesco Bagnaia). Assisteremo a un nuovo duello tra questi due marchi, oppure la Suzuki riuscirà a piazzare il primo acuto del 2021? E la Honda quanto a lungo dovrà attendere prima di tornare al successo? Per scoprilo basterà seguire in TV il Gran Premio di Spagna. Ecco come.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche e le gare di tutte le classi. Il GP di Spagna è infatti una delle 6 gare che verranno proposte live in questo 2021. Nessuna copertura in chiaro dei warm-up.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno di tutte le classi. Sky Sport Uno (201) trasmetterà in diretta ogni turno di MotoGP, oltre alle gare di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP E DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 9.20 E 14.00

GP SPAGNA 2021 – PROGRAMMA GARA

GUIDA TV8

DOMENICA 2 MAGGIO

10.05 MotoE, GARA (Diretta)

11.00 Moto3, GARA (Diretta)

12.20 Moto2, GARA (Diretta)

14.00 MotoGP, GARA (Diretta)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

DOMENICA 2 MAGGIO

8.20-8.40 Moto3, warm-up

8.50-9.10 Moto2, warm-up

9.20-9.40 MotoGP, warm-up

10.05 MotoE, GARA

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

Foto: MotoGPpress.com