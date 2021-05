MotoGP, pagelle GP Spagna: Miller stupisce, Bagnaia solido, sprofonda Quartararo

Il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021 si conclude in maniera sorprendente, ovvero con la doppietta della Ducati, ma i colpi di scena non sono mancati. Il crollo fisico di Fabio Quartararo ha cambiato ogni scenario di gara e campionato, mentre Franco Morbidelli ha confermato la crescita di Portimao. Male, ancora una volta, Valentino Rossi. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della gara andalusa.

LE PAGELLE DEL GP DI SPAGNA 2021 – MOTOGP

JACK MILLER 10: una vittoria di importanza capitale per l’australiano! Dopo un avvio di stagione ben sotto le attese, “Jackass” oggi a Jerez è stato perfetto. Attende il momento giusto, non spreca moto e gomme e, quando Quartararo sprofonda, si fa trovare pronto e va a vincere la gara con pieno merito. Bentornato al ducatista che, dopo tre gare nelle quali si era mangiato le mani, ha dato la dimostrazione che lui c’è e non mollerà di un millimetro!

FRANCESCO “PECCO” BAGNAIA 9: un secondo posto di platino per il ducatista che, anche se non ha vinto la gara, sale in vetta alla classifica generale e si tratta di un ottimo risultato. Come sempre il piemontese gestisce nel migliore dei modi le prime fasi di gara, quindi cambia passo e raggiunge la piazza d’onore. Complimenti al primo della classe!

FRANCO MORBIDELLI 8: Franky non molla di un centimetro! Dopo la pessima doppietta di Losail, l’ex campione del mondo della Moto2 a Portimao ha svoltato la sua stagione e il terzo posto di oggi lo conferma. Guida con una moto aggiornata di due anni fa e, nonostante questo, si conferma un pilota pronto a vincere ogni gara. Uno stimolo in più che lo sta trascinando laddove ci aveva abituato un anno fa.

FABIO QUARTARARO 8: che dire? Stava dominando la scena ed era pronto per l’ennesima vittoria in quel di Jerez. Poi, proprio sul più bello, il braccio destro lo abbandona e per lui iniziano una decina di giri davvero tremendi. Sprofonda inesorabilmente in tredicesima posizione e termina nel peggiore dei modi una domenica che poteva dargli il terzo successo di fila e, soprattutto, la fuga in classifica generale. Un vero peccato!

TAKAAKI NAKAGAMI 7.5: un risultato davvero sorprendente per il giapponese che, almeno per il momento, è la Honda. Un anno fa aveva proceduto lontano dai riflettori e si era addirittura inserito nella lotta per il vertice. Oggi ha fatto rivedere la sua versione 2020.

JOAN MIR 6.5: un quinto posto interlocutorio per il campione del mondo che, ad ogni modo, incamera punti importanti per la classifica iridata. La sua Suzuki non è ancora quella dominante del finale della scorsa annata, per cui corre più di testa che di cuore in questo momento. Vedremo se nella seconda parte di stagione arriverà il cambio di passo.

ALEIX ESPARGARO’ 7: chiude in una brillante sesta posizione e conferma come la sua Aprila sia in grande crescita. Taglia il traguardo a 5 secondi da Miller. Un ottimo risultato per la scuderia italiana.

MAVERICK VINALES 5.5: ancora una prova opaca per lo spagnolo che sembra proprio essere ripiombato nei dubbi del 2020. Oggi si salva nel confronto diretto solamente per il crollo fisico del suo compagno di team, ma la soddisfazione è minima.

MARC MARQUEZ 7: chiude al nono posto una gara di grande sofferenza. Appena tagliato il traguardo si dirige direttamente in clinica mobile per farsi valutare il braccio. La sofferenza che sta provando dev’essere davvero indicibile. Cuore di campione!

VALENTINO ROSSI 4: ancora un piazzamento fuori dalla zona punti. Un ennesimo disastro sportivo. Conclude in diciassettesima posizione con un distacco di 22.7 secondi da Miller, quasi un secondo a giro. C’è poco altro da aggiungere per il “Dottore”. La M1 non lo sta assecondando e lui sta facendo poco per andare nella sua direzione. Finisce davanti solamente a Tito Rabat e Lorenzo Savadori. Continua il suo calvario.

ALEX RINS 4.5: stava gestendo i primi in giri in, apparente, tranquillità. Cade malamente alla Dry Sac dopo una manciata di tornate e fa il bis dopo Portimao. Lo conoscevamo come un pilota solido e regolare, ultimamente ne sta combinando un po’ troppe.

ENEA BASTIANINI 5: dopo tre gare di livello, oggi commette il primo errore della sua stagione. Finisce nella ghiaia di curva 2, prima di ripartire, ma getta alle ortiche un’altra gara in zona punti. Peccato, un passo falso che aiuterà il romagnolo a crescere, dopo un avvio di annata davvero sopra le aspettative.

