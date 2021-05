MotoGP oggi, GP Spagna 2021: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma DAZN, TV8 e Sky

Oggi, sabato 1° maggio, giornata dedicata alle FP3, FP4 e alle qualifiche del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera si prospetta una sfida particolarmente serrata e dall’esito incerto.

Nella classe regina la Yamaha con il francese Fabio Quartararo vorrà confermare i favori del pronostico. Il transalpino viene dai due successi di Losail (Qatar) e di Portimao (Portogallo) e su una pista che ama particolarmente ha voglia di centrare la pole-position e quindi partire da una posizione privilegiata domenica.

A contrastare l’incedere di Fabio ci proverà la Ducati con Francesco “Pecco” Bagnaia. Nonostante su questo circuito la Rossa abbia sempre fatto fatica, il pilota piemontese è in una condizione di fiducia totale con la moto di Borgo Panigale e anche così si spiega il miglior tempo della prima giornata di prove libere.

Osservati speciali poi la Yamaha Petronas e Marc Marquez. La squadra malese deve fare i conti con le difficoltà di Valentino Rossi, molto attardato al termine del day-1, e di un Franco Morbidelli che con una Yamaha 2019 fa già i miracoli. Per quanto concerne l’asso nativo di Cervera, la condizione è lontana dal 100% e per lui l’obiettivo realistico sarà quello di centrare la top-10 in griglia. Tutto quello che di più arriverà sarà tanta roba.

Di seguito il programma del GP di Spagna di oggi:

PROGRAMMA GP SPAGNA 2021

Sabato 1° maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

GP SPAGNA 2021 IN TV

La copertura televisiva del GP di Spagna del Motomondiale sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now. Da non dimenticare, la trasmissione in diretta da parte di DAZN. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le dirette delle qualifiche delle tre classi (ivi compresa la FP4 della MotoGP) e delle gare domenicali. Non vi sarà invece copertura IN CHIARO delle FP3 e dei warm-up delle tre categorie. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Spagna del Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) Sky Sport MotoGP (208). Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle qualifiche delle tre classi (ivi compresa la FP4 della MotoGP) e delle gare domenicali. Non vi sarà invece copertura in chiaro delle FP3 e dei warm-up delle tre categorie.

STREAMING – Il GP di Spagna del Motomondiale potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it. Da non dimenticare la trasmissione da parte di DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

PROGRAMMA TV8

Sabato 1° maggio

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 2 maggio

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

