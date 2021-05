MotoGp, Michele Pirro prende il posto di Jorge Martin al Mugello. Rabat torna in Superbike

Continuano i problemi per Jorge Martin. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac è caduto lo scorso mese a Portimao, procurandosi fratture al metacarpo del pollice destro, al malleolo destro e al piatto tibiale sinistro, andando subito sotto i ferri per tentare un recupero il più rapido possibile. L’iberico, che è tornato ad allenarsi, ha spento però le possibilità di rivederlo già in pista al Mugello con un’intervista a Motogp.com: “Parlerò con i medici nei prossimi giorni, vorrei davvero poter essere al Mugello, ma penso sia più credibile un ritorno a Barcellona“.

Il team satellite della casa di Borgo Panigale non si è fatto trovare impreparato e, con tutta probabilità, ha già individuato il sostituto di Martin in Michele Pirro. Il 34enne pilota italiano era già in preallarme per partecipare al Gran Premio d’Italia come wild card, ma alla fine correrà in veste di pilota sostitutivo il sessantesimo gran premio della sua carriera in classe regina.

Pirro ricopre il ruolo da collaudatore della Ducati dal 2013, con cui l’anno prima aveva disputato l’annata da pilota titolare. Il suo miglior risultato in MotoGp è rappresentato da un quarto posto ottenuto nel GP della Comunità Valenciana del 2018, con cui corse con una moto ufficiale.

Martin è assente già da tre gran premi, e nei primi giri nella classe regina aveva già impressionato. Nel secondo appuntamento stagionale a Doha aveva ottenuto la pole position ed il terzo posto in gara, infortunandosi nelle prove della gara successiva. Il suo posto è stato poi preso da Tito Rabat, che ha accumulato un punto in due gare; lo spagnolo da questa settimana sarà impegnato nel Mondiale Superbike in sella alla Ducati del Team Barni.

Foto: LaPresse