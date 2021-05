Marco Bezzzecchi ringrazia un errore di Joe Roberts e conquista il podio nel Gran Premio d’Italia, sesto atto del Motomondiale 2021. Il romagnolo conquista il terzo posto in seguito ad una sanzione rimediata dall’americano di Italtrans che nell’ultimo giro ha abusato dei limiti della pista.

Il portacolori di Sky termina la manifestazione toscana alle spalle delle due KTM dello spagnolo Raul Fernandez e dell’australiano Remy Gardner che, nell’ultimo giro, ha avuto la meglio sul promettente esordiente che scattava dalla pole-position

L’italiano ha affermato poco prima di salire sul podio: “Onestamente non sapevo di essere terzo. Sono stato fortunato oggi, ho faticato per tutto il fine settimana. Non sapevo che Joe era andato sul verde. Quando ho visto la caduta di Lowes e di Fabio ho cercato di ottenere il massimo”.

Bezzecchi ha continuato dicendo: “Ho fatto di tutto, ma non sono riuscito ad attaccare Roberts nel finale. Sfruttare la scia è difficile in Moto2 rispetto ad altre categorie. Devo ringraziare la squadra per il lavoro durante l’intero fine settimana”.

Il compagno di squadra di Celestino Vietti ha chiuso con un ricordo sullo svizzero Dupasquier: “Sono senza parole, l’ho scoperto pochi minuti fa. Non si aspetta mai, sono cose che purtroppo fanno parte di questo splendido sport. Mando un abbraccio forte alla famiglia, ai suoi cari ed al team con cui pure io ho corso. Avrei voluto vincere per una dedica più bella. Teniamo duro, torneremo più forti anche per Jason”.

Foto: LaPresse