MotoGP, GP Catalogna 2021: programma, orari e tv. Si corre di nuovo a Barcellona fra 7 giorni

Archiviato il primo appuntamento stagionale sul suolo italiano, il Motomondiale non si ferma e si appresta a trasferirsi in Spagna e per la precisione a Barcellona, dove da venerdì 4 a domenica 6 giugno andrà in scena il Gran Premio di Catalogna 2021. Si tratta del settimo round della stagione ed il quinto atto del tour europeo del circus.

Fari puntati dunque sul Montmelò già tra cinque giorni con le prime prove libere e tra una settimana esatta per un nuovo GP. L’anno scorso si impose Fabio Quartararo con la Yamaha davanti alle Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, mentre Valentino Rossi cadde a nove giri dalla fine gettando alle ortiche la possibilità di salire sul podio dopo un weekend da assoluto protagonista.

Tutte le sessioni del weekend di gara catalano saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre vedere in chiaro su TV8 qualifiche e gare di tutte le classi in differita. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento al settimo GP della stagione.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP di Catalogna 2021:

PROGRAMMA WEEKEND GP CATALOGNA MOTOGP 2021

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

Venerdì 4 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 1

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 16.50-17.20, MotoE, Prove libere 2

Sabato 5 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.50, MotoE, E-Pole, diretta

Domenica 6 giugno

ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.10-9.30, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 9.40-10.00, Moto2, Warm Up, diretta

ore 10.25, MotoE, Gara, diretta

ore 11.20, Moto3, Gara, diretta

ore 13.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 14.30, Moto2, Gara, diretta

PROGRAMMAZIONE TV8 (da confermare)

Sabato 5 giugno

ore 15.50, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 6 giugno

ore 14.05, Moto3, Gara, differita

ore 15.25, MotoGP, Gara, differita

ore 17.05, Moto2, Gara, differita

