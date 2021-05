Moto2, GP Italia 2021: Remy Gardner la spunta su Raul Fernandez, Marco Bezzecchi è terzo

Remy Gardner vince di forza il Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale Moto2 2021, grazie ad un attacco splendido all’ultimo giro alla Scarperia-Palagio nei confronti del suo compagno di scuderia, nel team Red Bull KTM Ajo, Raul Fernandez che, fino a quel momento, aveva dettato legge fin dal primo metro.

Sul tracciato del Mugello il rischio pioggia che si paventava nei giorni scorsi è ampiamente scongiurato, con il sole che la fa da padrone assieme ad una temperatura di 22° per quanto riguarda l’atmosfera e 39° sul tracciato. Di queste condizioni se ne giova lo spettacolo con una gara davvero intensa, con Remy Gardner che ha saputo gestire al meglio le gomme, rimontando sul rookie spagnolo, precedendolo per appena 14 millesimi. Completa il podio il nostro Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) che chiude terzo a 8 secondi di distacco dalla vetta e si giova di una penalità inflitta allo statunitense Joe Roberts (Kalex Italtrans) che lo aveva bruciato sul traguardo per 17 millesimi.

Quinto il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Liqui Moly) a 12.3, sesto il nipponico Ai Ogura (Kalex Idemitsu) a 23.1, quindi settimo Tony Arbolino (Kalex Liqui Moly) a 23.7, ottavo lo statunitense Cameron Beaubier (Kalex American) a 34.8, quindi nono il malese Hafizh Syahrin (NTS RW) a 34.8 mentre è decimo Stefano Manzi (Kalex Flexbox) a 34.9. Chiude sedicesimo Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) a 46.2, quindi diciannovesimo e ultimo Tommaso Marcon (MV Agusta) ad oltre un minuto. Non concludono la gara Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans), Fabio Di Giannantonio (Kalex Gresini), Lorenzo Baldassarri (MV Agusta) e Simone Corsi (MV Agusta Forward) mentre non ha preso il via alla prova Nicolò Bulega dopo l’infortunio alla spalla occorsogli nel corso del warm-up.

A questo punto in classifica generale comanda Remy Gardner con 114 punti contro i 108 di Raul Fernandez. Terzo Marco Bezzecchi con 88 davanti a Sam Lowes quarto con 66.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore è di Raul Fernandez, mentre Marco Bezzecchi “slitta” ma, nella progressione, si rifà sotto ai migliori. In curva 1 si chiude subito la gara di Lorenzo Dalla Porta che si tocca con Chantra, ma è lui ad avere la peggio. Davanti il poleman prova subito la fuga inseguito da Gardner, Arbolino e Navarro, con Lowes e Di Giannantonio che provano a ricucire lo strappo, portandosi dietro Bezzecchi. In curva 10 scivola anche Augusto Fernandez e, per lo spagnolo, si tratta del terzo “zero” di fila in questo avvio di stagione.

Raul Fernandez nel corso del quarto giro continua a forzare in vetta mettendo 690 millesimi di vantaggio su Gardner, quindi terzo Lowes a un secondo esatto, mentre perdono qualche metro Di Giannantonio, Arbolino e Bezzecchi che accusa 2.411. Nel frattempo finisce nella ghiaia toscana anche Jorge Navarro, uscito alla San Donato. Dopo pochi istanti stesso destino anche per Xavi Vierge, che cade in curva 12.

Dopo 8 giri Raul Fernandez prosegue a martellare su crono eccellenti, ampliando il suo margine a 1.130 sul suo compagno di team, sempre più insidiato da Lowes (che lo passerà dopo pochi istanti). Quarto Di Giannantonio a 3.153, davanti a Bezzecchi a 4.532 e Arbolino a 5.556 con Roberts negli scarichi.

Passata la metà gara, si chiude la gara di Di Giannantonio che perde la sua moto alla Buccine a 9 tornate dalla conclusione, mentre Simone Corsi si ritira ai box. Davanti a tutti Raul Fernandez inizia a faticare e Lowes si avvicina a 940 millesimi, con Gardner a 1.293. Quarto Bezzecchi a 7 secondi ormai lontanissimo, che viene infilato da Roberts.

Le difficoltà con le gomme del leader della corsa danno nuova linfa a Lowes che inizia a forzare ma, a 6 tornate dalla conclusione, cade malamente alla Arrabbiata 1 e getta alle ortiche una ennesima grande occasione in questa sua annata. A questo punto è Gardner a rimboccarsi le maniche andando alla caccia del compagno di team, e in pochi chilometri gli si riporta in scia. L’attacco arriva all’ultimo giro alla Scarperia-Palagio e non lascia scampo allo spagnolo. Gardner vince la gara, mentre sul podio sale Bezzecchi per una penalità a Roberts.

