Il Gran Premio d’Italia 2021 della MotoGP è pronto ad aprire i battenti. Come sempre la tappa del Mugello è una delle più attese da piloti e tifosi per mille motivi ma, forse mai come in questa stagione (dopo un anno di attesa, giova ricordarlo) vivremo un weekend dai mille spunti. La Ducati sembra la ovvia favorita, ma la Yamaha non vuole mollare la presa. Suzuki e Honda appaiono lontane sul circuito toscano, mentre diversi piloti si giocano già molto. Sarà davvero così?

1 Al Mugello sarà Ducati-show?

Tre moto di Borgo Panigale nelle prime quattro posizioni della classifica generale, dopo aver vinto su piste come Jerez o Le Mans che, fino ad un anno fa, apparivano impossibili per la scuderia bolognese. Questa inversione di tendenza spiega perfettamente come le nuove GP21 siano decisamente più duttili rispetto alle edizioni precedenti ma che, sia ben chiaro, sono ancora le moto da battere dopo c’è da spingere. E, oggettivamente, il Mugello sembra disegnato apposta per loro. Pensare ad un nuovo successo appare tutt’altro che utopistico, anzi, per cui Jack Miller, Francesco “Pecco” Bagnaia, Johann Zarco e il rientrante Jorge Martin, saranno sicuramente pronti a lottare per monopolizzare il podio.

2 Fabio Quartararo saprà opporsi?

“El Diablo” continua nella sua ottima annata e proverà a mantenere la vetta della classifica generale. Dopo i guai al braccio di Jerez e successiva operazione, il francese sa di essere davanti ad un weekend complicato. Non per colpa sua, quanto perchè la Yamaha a livello di potenza non può competere con le Ducati. E, com’è ben noto, sulla pista toscana il motore fa la differenza. Per il classe 1999, quindi, ci sarà l’imperativo di eccellere nelle curve del Mugello. Sarà il suo modo di opporsi allo strapotere delle moto di Borgo Panigale? Uscire vincitore dalla tappa italiana sarebbe un notevole punto a suo favore…

3 Franco Morbidelli è già ad un bivio?

Uno dei piloti che sta raccogliendo meno di quanto ci si sarebbe aspettato da questo primo scorcio di campionato è, senza ombra di dubbio, Franco Morbidelli. Il pilota del team Yamaha Petronas, infatti, al momento è ottavo in classifica generale a 47 lunghezze di distacco dalla vetta, con un solo podio conquistato. La caduta di Le Mans ha messo in mostra una condizione psico-fisica non ottimale, con una fluidità di guida da ritrovare e un ginocchio che lo sta tormentando. La gara di casa potrebbe essere la molla giusta per “Franky”, altrimenti la sua stagione potrebbe prendere una china davvero poco simpatica…

4 Quale Valentino Rossi vedremo in azione?

Come sempre, la grande domanda di ogni weekend. Dopo un avvio di stagione letteralmente da mani nei capelli, il “Dottore” nella trasferta francese ha fatto capire di essersi messo il peggio alle spalle, con una M1 che, ora, sembra meno complicata per il suo stile di guida. Purtroppo per il nove volte campione del mondo, tuttavia, si staglia all’orizzonte il weekend del Mugello, con una Yamaha che pagherà ampio dazio in fatto di velocità di punta sul lunghissimo rettifilo toscano. Se, quindi, Valentino Rossi, sarà in grado di centrare un buon risultato su una pista poco “amica” della moto giapponese, potrebbe davvero avvenire la svolta tanto attesa in questo suo 2021.

5 Marc Marquez sarà della partita?

Dopo aver sofferto a Portimao e Jerez, e dopo una buona gara a Le Mans sul bagnato, dal punto di vista fisico le cose continueranno a migliorare per lo spagnolo? Al Mugello (tracciato molto selettivo a livello di sforzo, con le sue curve mozzafiato) il sei volte campione della MotoGP potrebbe ancora pagare dazio sulla lunga distanza ma, di pari passo, potrebbe capire come il suo corpo sia ormai tornato a livelli pre-infortunio. Sulla carta la prova toscana sembra la più complicata per lui tra quelle in arrivo, per cui se riuscisse a sovvertire i pronostici sarebbe un ottimo viatico per il suo prosieguo di stagione.

Credit: MotoGP.com Press