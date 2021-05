Johann Zarco mostra la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP la sua soddisfazione al termine delle prove libere del Gran Premio di Francia 2021. Il transalpino ha firmato il miglior crono della sessione in 1.31.747.

Il padrone di casa precede nella FP2 le Yamaha del connazionale Fabio Quartararo e dello spagnolo Maverick Vinales. Le moto giapponesi inseguono la Ducati privata del Team Pramac in un venerdì in cui abbiamo visto un po’ arretrate le due ufficiali di Francesco Bagnaia e l’australiano Jack Miller.

Zarco ha affermato poco dopo la FP2: “Mi sono trovato subito molto bene. Le condizioni mi piacciono molto e mi aiutano ad andare veloce. Nel pomeriggio avevo più grip con le slick e sono stato in grado di andare subito veloce. Sarebbe interessante avere una sessione completamente bagnata in vista di domenica. Avrei bisogno di più giri per sentirmi sicuro. Un giro buono oggi è fondamentale per entrare in Q2 in caso ci fosse pioggia domani mattina in FP2”.

Il compagno di box dell’infortunato spagnolo Jorge Martin ha chiuso con un commento sulle prossime sfide in calendario, favorevoli per le moto di Borgo Panigale: “Questa pista va molto bene con la Ducati. La stagione è iniziata bene e ci sono pochi punti di differenza tra di noi. Sono curioso di andare al Mugello, una pista adatta a noi in cui non mai corso con questa moto. Il cambio in calendario è una notizia molto positiva per la squadra. Sarebbe bello vedere un campione del mondo con la ducati al termine della stagione”.

