Johann Zarco esprime il proprio parere durante la conferenza stampa del Gran Premio d’Italia, sesto atto del Motomondiale 2021. Il transalpino approda al Mugello al terzo posto della graduatoria piloti con 12 punti di ritardo dal connazionale Fabio Quartararo (Yamaha).

Il portacolori di Ducati Pramac ha conquistato tre podi nelle prime cinque competizioni, ma non è ancora riuscito a vincere. Dopo il secondo posto in casa a Le Mans, l’ex campione del mondo della Moto2 può ben figurare in Toscana, pista sulla carta favorevole alla casa di Borgo Panigale.

Zarco ha affermato alla stampa: “Ho molta fiducia nella Ducati che qui è molto forte. Spero di poter sfruttare i vantaggi della moto al Mugello. Con il bagnato sono riuscito a salire sul podio di Le Mans e sono molto felice di essere al terzo posto in campionato. Con Pecco, io e Jack la Ducati può impensierire Fabio in classifica”.

Il centauro di Pramac ha espresso un parere sul Mugello, un circuito amato da quasi tutti i protagonisti del Motomondiale: “Il lungo rettilineo del Mugello può essere un vantaggio per noi. Le due arrabbiate sono dei punti unici dove senti una sensazione molto particolare. Quel tratto è uno dei più impegnativi del calendario. Il Mugello è una pista vecchia scuola e deve restare cosi. Penso che si possano spendere delle risorse per le vie di fuga, ma non credo che la pericolosità dipenda dall’evoluzione delle moto. Mantenere la storia è importante”.

Johann si augura di migliorare il proprio primato di velocità di punta sul rettifilo di partenza: “Sarebbe bello battere il record di velocità sul rettilineo. Abbiamo una moto abbastanza competitiva per raggiungere certe velocità e credo che potremo superare il primato del Qatar”.

Foto: MotoGP Press