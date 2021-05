MotoGP in tv, orari GP Spagna 2021: programma FP4 e qualifiche, streaming TV8, DAZN e Sky

Tutto pronto a Jerez de la Frontera per un sabato ad alta tensione sul circuito intitolato ad Angel Nieto, che si appresta ad ospitare la terza sessione di prove libere e soprattutto le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Motomondiale. In MotoGP si profila un duello molto acceso per la pole position tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, con diversi outsider pronti a piazzare la zampata sul giro secco in Q2 per guadagnare un posto per la prima fila in griglia.

Marc Marquez, al secondo Gran Premio dal rientro dopo il lungo stop per infortunio, vuole continuare a crescere progressivamente nel tentativo di riavvicinarsi ad uno stato di forma fisica ottimale, ma non sarà semplice entrare nelle prime due file sul time-attack. Grande curiosità in chiave azzurra per vedere le prestazioni della coppia Yamaha Petronas formata da Franco Morbidelli e Valentino Rossi, con il primo a caccia di un piazzamento di prestigio ed il Dottore chiamato ad una prova d’orgoglio dopo un venerdì disastroso.

Il sabato del GP di Spagna 2021 verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre vedere in chiaro su TV8 le qualifiche delle tre classi in diretta. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della caccia alla quarta pole position dell’anno.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP di Spagna 2021:

PROGRAMMA SABATO GP SPAGNA 2021 MOTOGP

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

Sabato 1 maggio

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 16.05-16.45, MotoE, E-Pole, diretta

