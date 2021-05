Oggi sabato 1° maggio si disputano le qualifiche del GP di Spagna, quarta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza della gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo in terra iberica, le prove libere del venerdì hanno messo in luce i primi equilibri del fine settimana e assisteremo a una grande lotta per scattare il più avanti possibile.

Tutto lascia pensare a una lotta serrata tra Yamaha e Ducati. Fabio Quartararo e Maverick Vinales sono pronti per sfidare Francesco Bagnaia, Johann Zarco e Jack Miller. Attenzione però all’inserimento della Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e delle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Ci si aspetta una reazione da parte di Valentino Rossi dopo le criticità riscontrate nelle ultime uscite, anche perché questa è una delle piste preferite dal Dottore. Da tenere in forte considerazione le KTM e Marc Marquez, che torna sul luogo dell’incidente.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle qualifiche del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUALIFICHE GP SPAGNA MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 1° MAGGIO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.50-12.20 MotoE, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, qualifiche 1

13.00-13.15 Moto3, qualifiche 2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifiche 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifiche 2

15.10-15.25 Moto2, qualifiche 1

15.35-15.50 Moto2, qualifiche 2

16.05-16.50 MotoE, e-pole

QUALIFICHE GP SPAGNA MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Prove libere e qualifiche della MotoGP in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

FP4 MotoGP e qualifiche di tutte le classi in diretta tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 del satellite).

Prove libere di Moto2 e Moto3 in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Qualifiche di Moto2 e Moto3 in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere e qualifiche di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, DAZN e Now TV.

Prove libere e qualifiche di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche della MotoGP in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 19.35, 23.00 e nel rullo notturno.

Foto: MotoGP-com Press