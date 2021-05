Primo vero bivio della stagione al Mugello per Franco Morbidelli, chiamato ad un buon risultato per continuare a sognare il titolo iridato nel Mondiale MotoGP 2021. Il romano del Team Petronas, dopo il pesante “zero” di Le Mans, si trova in ottava piazza a 47 punti di distacco dall’attuale leader del campionato Fabio Quartararo dopo le prime cinque tappe della stagione.

“Spero di arrivare al Mugello questo fine settimana nella migliore forma possibile, dopo aver ricevuto cure e trattamenti per il mio ginocchio. Amo il Mugello, è una bella pista, piena di storia e ho dei bei ricordi lì. Le sensazioni che ho quando si guida è che ci sia un po’ di differenza rispetto alle altre piste”, dichiara l’azzurro al sito ufficiale del team malese.

“È bellissimo tornare a correre al Mugello, dopo non aver gareggiato qui lo scorso anno, ma non sarà come al solito perché non avremo i tifosi in pista a fare il tifo – prosegue il campione del mondo Moto2 del 2017 – Non so cosa aspettarmi, spero che la moto continui ad andare forte lì e vediamo che succede”.

Domani il weekend del Gran Premio d’Italia si aprirà con le prime prove libere del venerdì, mentre sabato andranno in scena le qualifiche. Appuntamento fissato per domenica 30 maggio con la gara della classe regina alle ore 14.

