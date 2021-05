MotoGP, Franco Morbidelli sogna la vittoria, ma il favorito è Quartararo. Bagnaia vuole il podio, Valentino Rossi insegue

Alle ore 14.00 di quest’oggi, domenica 2 maggio, nell’autodromo di Jerez de la Frontera prenderà il via il Gran Premio di Spagna di MotoGP, quarto atto dell’edizione 2021 del Mondiale della massima categoria motociclistica. Per quanto visto tra venerdì e sabato, la Yamaha parte con i favori del pronostico e si candida a ottenere la quarta vittoria in altrettante gare stagionali. Il più accreditato per il successo odierno è, indiscutibilmente, Fabio Quartararo, che va alla caccia della terza affermazione consecutiva sia nel 2021 che sul tracciato andaluso.

Nelle scorse settimane il francese ha primeggiato sia nel GP di Doha che in quello di Portogallo, inoltre nel 2020 si è imposto in ambedue le competizioni ospitate da Jerez. Considerando come ieri abbia firmato la pole position, proponendosi costantemente in cima alla classifica dei tempi in ogni sessione andata in scena, è evidente come il ventiduenne transalpino sia l’ovvio favorito per passare per primo sotto la bandiera a scacchi. El Diablo dovrà però guadarsi le spalle da un Franco Morbidelli estremamente pimpante. Il romano del Team Petronas sembra essersi lasciato alle spalle le difficoltà che lo avevano attanagliato a Losail e, dopo il quarto posto di Portimao, si candida al primo podio dell’anno. Il sogno di Morbido è quello di battere l’ex compagno di squadra, in maniera tale da centrare il bersaglio grosso, ma non sarà affatto semplice, soprattutto se il francese dovesse prendere le redini della corsa sin dalle primissime battute, imponendo così il proprio ritmo.

Quartararo è quindi il favorito numero uno e Morbidelli il “contro-favorito”. Per il podio, invece, lotta aperta tra le Ducati e le Suzuki. In particolare Francesco Bagnaia ambisce a classificarsi nella top-three, in maniera tale da ridurre al minimo gli eventuali danni nella corsa al Mondiale. Il ventiquattrenne piemontese attualmente è secondo in classifica generale a 15 punti da El Diablo e deve giocoforza difendersi su una pista storicamente poco adatta alle moto di Borgo Panigale. Alex Rins e Joan Mir, rispettivamente nono e decimo in griglia di partenza, però sono pronti a effettuare la “solita” grande rimonta e a lottare per una posizione di grido. Inoltre non vanno sottovalutate la Ducati Pramac di Johann Zarco e l’Aprilia di Aleix Espargaro, i quali si sono dimostrati molto solidi durante le prove libere. Al contrario, Jack Miller e Maverick Viñales sono assolute incognite, essendo capaci di tutto e del contrario di tutto.

Per Valentino Rossi non ci sono prospettive diverse dall’ingresso in zona punti. Il Dottore scatterà dalla diciassettesima posizione, la stessa occupata in griglia a Portimao. La speranza è che possa ripetere quanto fatto in Portogallo sino alla caduta, ovvero una crescita progressiva che gli possa consentire di entrare nella bagarre per la top-ten. Affinché questo possa davvero avvenire, sarà fondamentale evitare gli errori e sperare in qualche disgrazia altrui.

Foto: MotoGPpress.com