La Ducati e il sogno mondiale in MotoGP. Francesco “Pecco” Bagnaia ci crede e dopo quanto accaduto a Jerez de la Frontera (Spagna) la convinzione è salita. Sulla pista dell’Andalusia, spesso valle di lacrime per la Rossa, la doppietta Miller/Bagnaia non era prevista. Indubbiamente i problemi al braccio destro del francese Fabio Quartararo hanno sorriso alla scuderia di Borgo Panigale, ma resta il fatto che le due GP21 dell’australiano e del piemontese fossero lì pronte ad azzannare la preda.

Facendo quindi i conti, “Pecco” guida la graduatoria mondiale con 66 punti, due in più sul transalpino della Yamaha, presente a Le Mans (Francia), sede del prossimo weekend iridato. Sulla pista francese la Ducati dovrebbe esprimersi ad alto livello. Il layout è un tipico Stop&Go dove le capacità in accelerazione e frenata della moto italiana potrebbero risultarne esaltate.

“Bello essere in testa al Mondiale, ma sono passate solo quattro gare, ancora è presto. Questa pista mi piace, sono pronto a gareggiare, sarà importante vedere quali saranno le condizioni meteo perché forse potrebbe piovere, in carriera ho fatto solo sei gare con la pioggia, quindi potrei soffrire. Sul bagnato la nostra moto è forte, ma non è semplice con queste gomme difficili da gestire“, le sue parole in conferenza stampa.

“Tutti i piloti sperano di poter vincere su ogni pista, compresa questa, ma è difficile fare previsioni su una gara bagnata. Penso comunque che la nostra moto possa adattarsi su qualunque pista, quest’anno è una moto molto competitiva. Voglio migliorare nell’utilizzo delle gomme, sto lavorando su questo“, ha ribadito “Pecco”.

Credit: MotoGP.com Press