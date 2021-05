La prima vittoria in MotoGp non è ancora arrivata, ma Francesco “Pecco” Bagnaia si gode la leadership del Mondiale di MotoGP. Un primato in classifica frutto di un inizio di stagione veramente eccezionale per il pilota della Ducati, che ha conquistato tre podi nelle prime quattro gare dell’anno, ultimo dei quali il secondo posto a Jerez. “La moto si guida bene e penso che stiamo facendo un bel lavoro. La direzione è quella giusta, vediamo le prossime ma per ora possiamo goderci queste prime quattro gare”, il commento del piemontese in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Un Mondiale finora molto combattuto e che vede Bagnaia avanti solo di due punti rispetto a Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha è l’unico ad aver fatto doppietta in questa stagione e anche per stessa ammissione di Pecco è lui il principale avversario nella lotta al titolo: “In questo momento è il più competitivo. A Jerez era lui il più forte e se non avesse avuto problemi forse avrebbe vinto lui. Credo che lui sia il mio rivale numero uno”.

Pecco è cresciuto nell’Accademy di Valentino Rossi e proprio con in Moto2 ha conquistato un titolo mondiale con il team VR46. Un rapporto sicuramente speciale con il “Dottore”, che sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua carriera. Bagnaia, però, guarda con fiducia alle prossime gare per Rossi e fa anche un pronostico nei confronti di Valentino: “Mi ha detto che nei test ha trovato una soluzione che lo ha aiutato tanto, per cui mi aspetto che tornerà a stare nelle prime 5 posizioni”.

Il prossimo Gran Premio è quello in Francia a Le Mans. Bagnaia ci arriva da leader del Mondiale e vuole finalmente rompere il tabù della prima vittoria. Il pilota della Ducati non ha dubbi e pronostica: “Il mio podio in Francia è questo. Terzo Mir, secondo Morbidelli e primo io”

FOTO LaPresse