Ci siamo. Il GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di MotoGP, è finalmente giunto. Sulle colline toscane il Mugello sarà teatro di questa tappa iridata della classe regina e lo spettacolo non mancherà di certo.

Francesco “Pecco” Bagnaia arriva all’appuntamento con tanta voglia di far bene. Lui, in top-class, non ha ancora vinto e il desiderio sarebbe quello di farlo nella gara di casa, dove la sua Ducati sa esprimersi al meglio: “Dobbiamo cercare di essere competitivi dall’inizio. Il Mugello mi piace, la Ducati si adatta molto bene, possiamo avere una grande chance“, le sue parole in conferenza stampa.

Bagnaia, attualmente secondo in campionato alle spalle del francese della Yamaha Fabio Quartararo (un solo punto di distacco), vorrà sfruttare l’occasione su di una pista adatta alle peculiarità della Ducati. Altro tema a tenere banco è la sicurezza e il circuito italiano può far discutere da questo punto di vista: “In Safety Commission stanno facendo un grande lavoro, ci ascoltano sempre, ci confrontiamo, dal 2022 in Australia avremo un circuito diverso, stiamo migliorando la sicurezza, in futuro credo faranno qualcosa anche per il Mugello“, le considerazioni di Pecco.

Famiglia Bagnaia impegnata nel Circus anche per il ruolo del papà del centauro, ovvero di Team Manager: “Sono molto felice, seguendomi ha imparato tante cose. Gli ho detto che è stato molto bravo con i piloti più giovani, ha fatto un grande lavoro, sono molto contento di vederlo nel paddock, è bellissimo che abbia iniziato con me e ora sia team manager di un team italiano. Dobbiamo anche ringraziare Valentino per avergli concesso questa opportunità“.

