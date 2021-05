MotoGP, Francesco Bagnaia cerca conferme a Le Mans: il pilota della Ducati vuole rafforzare la leadership in Francia

La Ducati e il sogno mondiale in MotoGP. Francesco “Pecco” Bagnaia ci crede e dopo quanto accaduto a Jerez de la Frontera (Spagna) la convinzione è salita.

Sulla pista dell’Andalusia, spesso valle di lacrime per la Rossa, la doppietta Miller/Bagnaia non era prevista. Indubbiamente i problemi al braccio destro del francese Fabio Quartararo hanno sorriso alla scuderia di Borgo Panigale, ma resta il fatto che le due GP21 dell’australiano e del piemontese fossero lì pronte ad azzannare la preda.

Facendo quindi i conti, “Pecco” guida la graduatoria mondiale con 66 punti, due in più sul transalpino della Yamaha, che farà di tutto per essere presente a Le Mans (Francia), sede del prossimo weekend iridato. Sulla pista francese la Ducati dovrebbe esprimersi ad alto livello. Il layout è un tipico Stop&Go dove le capacità in accelerazione e frenata della moto italiana potrebbero risultarne esaltate.

Bagnaia ci spera perché, dopo il successo “in trasferta” a Jerez, nel fine-settimana che sta per arrivare la Rossa potrebbe andare all’attacco e rafforzare la leadership. Un GP, quindi, importante per rendere ancora più concreta la candidatura al titolo, approfittando delle criticità di Quartararo, apparso nelle prime apparizioni in top-class al di sopra degli altri.

Foto: LaPresse