MotoGP, Fabio Quartararo operato con successo al braccio, potrebbe farcela per Le Mans

Dal dolore alla speranza. Fabio Quartarato, infatti, è stato operato nella giornata odierna per risolvere la sindrome compartimentale al braccio destro da sforzo cronico, presso l’ospedale di Aix-en-Provence in Francia. Il nativo di Nizza e la Yamaha, quindi, hanno deciso di bruciare i tempi ed intervenire immediatamente dopo quanto accaduto domenica nel corso del Gran Premio di Spagna 2021 della MotoGP.

Il dolore, sopraggiunto circa a metà gara in quel di Jerez de la Frontera, ha sfiancato il transalpino che, da una solida prima posizione, è precipitato fino alla tredicesima, gettando alle ortiche tantissimi punti pesanti in ottica classifica generale. Per questo motivo, quindi, il team ha scelto di non perdere tempo, risolvere il problema e rimettere subito in corsa il proprio pilota.

Secondo il comunicato emesso dalla Yamaha, infatti, sembrano esserci buone possibilità di vedere nuovamente in sella il talento classe 1999 già nel Gran Premio di casa, che si correrà a Le Mans il 16 maggio.

Le parole di Fabio Quartararo, rilasciate tramite il profilo social della Yamaha: “Il dottore mi ha detto che l’intervento è andato molto bene. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare sul braccio già nel corso di questa settimana, in modo di poter essere di nuovo in forma al 100% a Le Mans. Mi sento fiducioso per un recupero rapido e non vedo l’ora di tornare subito in sella alla mia M1″.

Credit: MotoGP.com Press