MotoGP, bruttissima caduta per Marc Marquez a Jerez. Video e immagini

Non c’è pace per Marc Marquez. Tornato in gara a Portimao dopo un’assenza di 9 mesi, lo spagnolo aveva denotato una condizione ben lontana da quella ottimale. In particolare è ben visibile una posizione innaturale sulla moto, con l’iberico che tende a mantenere il più possibile rialzata la spalla destra operata. Oggi a Jerez, nel corso delle FP3 del GP di Spagna, nelle battute finali è incappato in una violentissima caduta alla curva 7, proprio a pochi minuti dal termine mentre stava provando ad agguantare la top10 che gli sarebbe valsa l’accesso alla Q2.

Il fuoriclasse spagnolo ha perso completamente il controllo della Honda in frenata. E’ stato sradicato al suolo in maniera brutale, mentre la moto, dopo essere stata sbalzata in aria, ha cominciato a girare su se stessa ed è andata letteralmente a schiantarsi contro le barriere di protezione qualche istante prima del centauro catalano.

Marc Marquez è rimasto per qualche momento inginocchiato sulla ghiaia, visibilmente dolorante. Si è rialzato a fatica, barcollando. Di sicuro l’impatto con la spalla operata non ci voleva. Con le sue gambe è riuscito a rientrare ai box, successivamente si è subito recato al centro medico per effettuare le visite del caso. Accertamenti che non hanno evidenziato traumi particolari, con i medici che hanno dichiarato idoneo il pilota per il prosieguo del weekend.

Per la cronaca, l’iberico ha concluso le FP3 in 12ma posizione a 0.369 dal sorprendente giapponese Takaaki Nakagami: qualora sia in condizione di gareggiare, dovrà dunque affrontare la tagliola della Q1, dove solo i primi due classificati andranno a giocarsi la pole con gli altri dieci centauri già qualificati al termine delle prove libere.

“Non mi manca la forza, ma la resistenza“, aveva spiegato ieri Marc Marquez. La sensazione è che l’incidente odierno possa ulteriormente rallentare un percorso di recupero che si sta rilevando decisamente complicato.

🚨 Así fue la dura caída del español @marcmarquez93 en Jerez. Afortunadamente no se ha resentido de su lesión en el brazo y estará disponible en las FP4 🚦 Recuerden que pueden disfrutar de todas estas acciones a través de #MOTOGPxTLT a partir de las 6:30am pic.twitter.com/DzmNW2wQCR — Tomás (@TomrodF) May 1, 2021

Foto: Lapresse